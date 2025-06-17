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Украинцы нашли дешевое средство против российских дронов

15:14 1636

Украинские солдаты для борьбы с оптоволоконными дронами используют самое низкотехнологичное оружие – дробовики. Это длинноствольное оружие, которое может стрелять разрушительным потоком снарядов. Распространенным типом является 12-й калибр.

Как пишет Business Insider, оптоволоконные беспилотники невозможно остановить или сбить с курса с помощью помех и других форм радиоэлектронной борьбы, поэтому все, что остается украинским бойцам, – физически их сбивать.

Виталий Первак, генеральный директор Karlsson, Karas & Associates, школы обучения операторов беспилотников в Украине, сказал BI, что «лучший способ противостоять беспилотникам — это кинетическое воздействие на них, и дробовик — лучший вариант».

Дмитрий Жлуктенко, оператор беспилотных летательных аппаратов в составе украинских сил беспилотных систем, сказал, что по этой причине его подразделение всегда имеет с собой дробовик 12 калибра на каждой миссии.

Дробовик является самым надежным способом сбить оптоволоконный дрон, но и с обычными БПЛА, если средства радиоэлектронной борьбы не срабатывают, то дробовик становится «оружием последнего шанса».

«В вас летит дрон со взрывчаткой, и вы не можете его заглушить, - сказал Жлуктенко. - Так что вы его сбиваете».

Дмитрий Следюк, руководитель отдела образования в Dronarium, школе обучения операторов беспилотников, рассказал BI, что «к сожалению, нет никаких специальных средств против оптоволоконных беспилотников», то есть нет сложных средств, чтобы остановить их.

Вместо этого солдаты «могут противодействовать им, используя довольно дешевые и простые средства», отмечает он.

Ветеран США, воевавший в Украине, ранее делился, что «FPV, особенно оптоволоконные FPV, они не поддаются глушению, почти необнаружимы, они летят со скоростью более ста миль в час».

«Если у вас нет дробовика под рукой или одного из новых сетевых ружей, это ужасно», — сказал он.

Первак сказал, что дробовики могут быть очень «эффективны против любого вида дронов. Неважно, какого размера дрон, какие у него частоты или является ли он оптоволоконным».

«Эффективность дробовика зависит от подготовки оператора», — сказал он.

Однако Дмитрий Марциленко, пресс-секретарь 33-го штурмового полка Украины, гораздо менее уверен в ценности оружия против дронов. По его словам, пока недостаточно данных, чтобы оценить эффективность использования дробовика против дронов, потому что недостаточно опыта: «Тем не менее они уже практикуются в использовании дробовиков против дронов на полигонах. И каждое подразделение оснащено дробовиком».

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