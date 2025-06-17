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В Тегеране новые взрывы, эвакуируют посольства
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В Тегеране новые взрывы, эвакуируют посольства

Эрдоган приказал увеличить производство ракет

15:19 1073

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил чиновникам увеличить производство ракет средней и большой дальности в свете израильско-иранского конфликта, сообщает Bloomberg.

«Этот шаг был предпринят в тот момент, когда Израиль и Иран обмениваются залпами уже пятый день подряд, что вызывает опасения распространения войны на другие страны богатого нефтью Ближнего Востока. Несколько геополитических точек столкновения подтолкнули страны к увеличению расходов на оборону в последние месяцы, и Турция стремится стать частью этой гонки вооружений», - пишет издание.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты «земля - земля».

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