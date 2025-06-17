Израильские аналитики опасаются затяжной войны с Ираном: «Война с Саддамом длилась 8 лет...»

В Израиле ужесточена военная цензура в отношении войны с Ираном. Местные СМИ в основном публикуют статьи, соответствующие позиции правительства. Однако на фоне болезненного иранского «возмездия», растущих жертв и разрушений некоторые аналитики начали выражать опасения, что война может обернуться катастрофой.

Йосси Мелман, корреспондент по разведке и стратегическим вопросам газеты Haaretz, говорит, что Израиль не сможет победить, если вступит в длительную войну на истощение с Ираном.

«В настоящее время Израиль несет большие внутренние потери: десятки смертей и сотни раненых в результате иранских ракетных атак, беспрецедентное разрушение инфраструктуры и серьезный ущерб сотням зданий, и все это всего за несколько дней», — сказал Мелман.

По его словам, израильские ВВС, а также военная разведка и «Моссад» продемонстрировали свои возможности в проведении сложных операций, но история показывает, что этих возможностей недостаточно, чтобы определить судьбу войны. «Иран неоднократно демонстрировал неожиданную гибкость, а его система управляется глубоко укоренившимся религиозным институтом и основана на долгой, тысячелетней истории, которая не рухнула под сильными ударами», — отметил израильский аналитик.

Говоря об ирано-иракской войне, Йосси Мелман сказал: «В войне между Ираном и Ираком Саддам Хусейн, тогдашний президент Ирака, делал ставку на быстрое поражение Ирана, но Иран сопротивлялся в течение 8 лет, объединил свои ряды, несмотря на все массированные атаки, бомбардировки и химическое оружие, а затем выступил с мощной доктриной ракетного сдерживания».

Аналитик разведки предупредил, что Израиль вступает в войну на истощение, в которой не сможет победить. По его словам, в этой войне Израиль хочет прибегнуть к чему угодно и нацелиться на энергетический сектор Ирана, что означает риск мирового нефтяного кризиса, который может потребовать вмешательства крупных держав, таких как Китай, в поддержку Ирана для защиты его собственных интересов. Мелман также подчеркнул, что израильский внутренний фронт не может долго ждать перед лицом этой ситуации и что необходимо найти политический путь через Вашингтон для урегулирования ядерной программы Ирана.

Михаэль Мильштейн, глава Ассоциации по изучению Палестины в Центре Даяна Тель-Авивского университета, в свою очередь заявил, что Израиль начал войну против Ирана, но это не должно привести к нашему самоуспокоению или эйфории.

«Мы должны отказаться от магических лозунгов, таких как уничтожение ядерной программы Ирана или ожидание капитуляции этой страны. На самом деле, Израилю следует пересмотреть лозунг уничтожения ядерной программы Ирана, и это цель, которой мы не можем достичь», — отметил Мильштейн.

По его словам, слепая приверженность военному решению втянет Израиль в длительную войну на истощение с такой крупной региональной державой, как Иран, с неизвестными последствиями. Аналитик считает, что, учитывая удар и ущерб, нанесенный внутреннему фронту Израиля иранскими ракетами, израильтяне теперь должны потребовать компетентного руководства и выразить свою обеспокоенность.

Мильштейн предостерегает от попадания в ловушку эйфории и движения к самоуничтожению, подчеркивая: в отличие от других врагов Израиля, Иран не думает исключительно о сопротивлении, а скорее стремится создать баланс и эффективное уравнение сдерживания, систематически нанося удары по критически важной инфраструктуре, институтам безопасности и высокопоставленным израильским чиновникам.

Нахман Шай, декан факультета Еврейского союза в Еврейском институте лидерства в Иерусалиме, также затронул глубокие проблемы, с которыми столкнулся Израиль в войне с Ираном, в статье под названием «Время — испытание для Нетаньяху», опубликованной ивритской газетой Ma'ariv. Автор пишет, что в первый день войны с Ираном Нетаньяху испытал момент эйфории из-за быстрых достижений и передал эту эйфорию другим израильтянам. Но это состояние эйфории было немедленно разрушено яростной реакцией Ирана и прибытием ракет на внутренний фронт Израиля, что показало хрупкость внутреннего фронта. Таким образом, Нетаньяху и другие израильтяне впервые столкнулись с истинным лицом войны.

Он добавил: «Сегодня в израильском обществе и на внутреннем фронте существует огромный разрыв, и этот разрыв не исчез, несмотря на растущие угрозы безопасности, а война и угрозы со стороны Тегерана не смогли объединить израильтян. Текущая война с Ираном выявила хрупкость социальной и политической структуры Израиля, и даже военное превосходство не может устранить иранскую угрозу».