Израильские самолеты залетели в Турцию. Фидан всю ночь говорил с главой Пентагона

Как пишут ведущие мировые СМИ, Турция получила информацию о готовящемся нападении Израиля на Иран за несколько часов до его начала. Haqqin.az со ссылкой на источники в Анкаре сообщает, что Турция, как член НАТО, была заранее осведомлена о нападении, что обусловлено стандартными процедурами альянса.

Известно, что данные с радиолокационной станции НАТО в Кюречике, расположенной на территории Турции, передаются исключительно странам-членам альянса. В связи с этим в ночь на 13 июня, перед началом атаки, Анкара в реальном времени отслеживала активность в регионе и момент нападения. Кроме того, опираясь на данные собственной разведки, Турция оперативно приняла экстренные меры безопасности. В течение всей ночи, когда произошла атака, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан вел телефонные переговоры со своим американским коллегой. Израильские самолеты нарушили воздушное пространство Турции, F-16 поднялись в воздух Ряд СМИ сообщают, что некоторые израильские самолеты, участвовавшие в атаке на Иран, в первую ночь нарушили воздушное пространство Турции. Нарушение это, судя по всему, было непреднамеренным, однако Вооруженные силы Турции немедленно отреагировали, подняв в воздух истребители F-16. После радиопредупреждения израильские самолеты незамедлительно покинули воздушное пространство страны.

По данным источников, с ночи 13 июня Анкара, учитывая все возможные сценарии, приняла ряд мер безопасности. Турецкие самолеты раннего предупреждения находятся в cостоянии постоянной боевой готовности, бдят и истребители F-16 для противодействия возможным нарушениям воздушного пространства. Кроме того, к развитию событий готовы и турецкие военные контингенты в ряде стран. Что Эрдоган предложил Трампу и Пезешкиану? С 14 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал дипломатические усилия для возобновления переговоров по ядерной сделке. В период с 14 по 16 июня Эрдоган провел телефонные разговоры с президентом США Дональдом Трампом и лидером Ирана Масудом Пезешкианом, предложив организовать их встречу в Стамбуле. По информации источников, американский лидер не исключил такой возможности.