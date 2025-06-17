Доблестные чучхе разминируют и отстроят Курск

Бывший министр обороны России Сергей Шойгу, находящийся с визитом в КНДР, сообщил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял решение отправить в Россию тысячи северокорейских специалистов.

По словам Шойгу, Ким Чен Ын решил направить одну тысячу саперов для разминирования российской территории и пять тысяч военных строителей для восстановления разрушенной инфраструктуры в Курской области.

Кроме того, Шойгу заявил, что во время переговоров было принято решение о продолжении помощи КНДР в восстановлении российских регионов.

Также Путин и Ким Чен Ын договорились об открытии мемориалов в России и КНДР в память о солдатах Корейской народной армии, участвовавших в боевых действиях за «освобождение» территории России.

Визит Шойгу в КНДР состоялся по поручению президента Владимира Путина.