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В Тегеране новые взрывы, эвакуируют посольства
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В Тегеране новые взрывы, эвакуируют посольства

Доблестные чучхе разминируют и отстроят Курск

15:42 446

Бывший министр обороны России Сергей Шойгу, находящийся с визитом в КНДР, сообщил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял решение отправить в Россию тысячи северокорейских специалистов.

Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Шойгу, Ким Чен Ын решил направить одну тысячу саперов для разминирования российской территории и пять тысяч военных строителей для восстановления разрушенной инфраструктуры в Курской области.

Кроме того, Шойгу заявил, что во время переговоров было принято решение о продолжении помощи КНДР в восстановлении российских регионов.

Также Путин и Ким Чен Ын договорились об открытии мемориалов в России и КНДР в память о солдатах Корейской народной армии, участвовавших в боевых действиях за «освобождение» территории России.

Визит Шойгу в КНДР состоялся по поручению президента Владимира Путина.

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