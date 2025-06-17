Симонян подтвердил: Пашинян посетит Анкару

Спикер парламента Армении Ален Симонян подтвердил ожидающийся визит премьера Никола Пашиняна в Турцию по приглашению турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Думаю, что этот визит исторический. Потому что руководитель Армении впервые осуществит визит на подобном уровне», - сказал Симонян журналистам в парламенте, его слова приводят армянские СМИ.

Спикер затруднился пояснить, официальный это или рабочий визит, но назвал его «двусторонним», возможно, имея в виду то, что в дальнейшем Ереван рассчитывает на приезд турецкого лидера.

По словам Симоняна, этот визит можно считать одним из шагов правительства Армении, которые направлены на нейтрализацию рисков, возникающих в связи с ирано-израильской эскалацией. Подробности и программу визита спикер представлять не стал, предложив обратиться в пресс-службу премьера Армении.