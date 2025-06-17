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В Тегеране новые взрывы, эвакуируют посольства
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В Тегеране новые взрывы, эвакуируют посольства

Хаменеи теряет ближайшее окружение из-за Израиля

15:57 639

Аятолла Али Хаменеи лишился части своих главных военных и силовых советников в результате израильских авиаударов, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с процессом принятия решений в Тегеране.

Один из собеседников охарактеризовал риск ошибок в вопросах обороны и внутренней стабильности как «чрезвычайно опасный» для Ирана. По словам источников, некоторые ликвидированные функционеры КСИР входили в узкий круг Хаменеи, насчитывающий около 15–20 советников.

Хаменеи принимает окончательные решения по ключевым вопросам, хотя ценит советы, внимательно выслушивает разные мнения и часто запрашивает дополнительную информацию. Источники подчёркивают, что другие члены внутреннего круга, которые не стали целями израильских ударов, по-прежнему играют важную роль.

«О Хаменеи можно сказать две вещи: он чрезвычайно упрям и чрезвычайно осторожен. Вот почему он находится у власти так долго», — отметил Алекс Ватанка, директор иранской программы Института Ближнего Востока в Вашингтоне.

По словам экспертов, ключевым для Хаменеи остаётся вопрос выживания режима. 

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