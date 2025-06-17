Хаменеи теряет ближайшее окружение из-за Израиля

Аятолла Али Хаменеи лишился части своих главных военных и силовых советников в результате израильских авиаударов, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с процессом принятия решений в Тегеране.

Один из собеседников охарактеризовал риск ошибок в вопросах обороны и внутренней стабильности как «чрезвычайно опасный» для Ирана. По словам источников, некоторые ликвидированные функционеры КСИР входили в узкий круг Хаменеи, насчитывающий около 15–20 советников.