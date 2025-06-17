МЧС не прошло мимо незаконной постройки

Государственное агентство контроля безопасности строительства при Министерстве по чрезвычайным ситуациям продолжает осуществление соответствующих мероприятий в рамках своих полномочий в связи с незаконными строительными работами на территории республики.

Так, местное отделение Государственного комитета по градостроительству и архитектуре выявило факт возобновления незаконного строительства объекта, снесённого в прошлом месяце, физическим лицом Сеймуром Алиевым в селе Ходжавенд Агджабединского района. В связи с этим было направлено обращение в Министерство по чрезвычайным ситуациям с целью принятия соответствующих мер.

На основании обращения, в результате мероприятий, проведённых Государственным агентством контроля безопасности строительства при МЧС при участии представителей Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, Государственной службы по вопросам имущества и Исполнительной власти Агджабединского района, незаконно построенное сооружение было снесено.