Мохсен Банаи: «Иран остался без Рахбара»

Ситуация вокруг Ирана принимает драматический характер. Круг сжимается и есть большой риск перерастания военно-политического кризиса в большую дестабилизацию, которая может охватить весь регион. Что сейчас происходит в Иране? На вопросы haqqin.az отвечает известный иранский политолог Мохсен Банаи.

- Нетаньяху заявил, что устранение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи «не приведёт к эскалации, а напротив, положит конец конфликту». Как бы Вы прокомментировали это заявление? - Для Нетаньяху это логично. Израиль более полувека живёт в тени угроз, исходящих от иранского режима. Аятолла Али Хаменеи — символ и реальный организатор всей региональной политики Ирана, включая финансирование терроризма, атаки на нефтяные объекты, вмешательство в дела соседей и, конечно же, развитие ядерной программы. Израиль воспринимает Рахбара как стержень всего зла. Нетаньяху прямо говорит: Иран не хочет мира, он хочет вечной войны. И устранение Хаменеи, по его логике, не начало, а именно конец этой агрессии. - Что предусмотрено Конституцией Ирана в случае смерти или устранения Рахбара? - Согласно Основному закону, выбор нового Рахбара (верховного лидера) должен осуществляться Советом экспертов (Маджлис-е хебреган) — органом, состоящим из 88 аятолл. Теоретически преемник должен быть определён заранее, ещё при жизни действующего лидера. В СМИ неоднократно циркулировала версия, что преемником должен стать сын Хаменеи, Моджтаба, но никакого официального подтверждения этому не было. Сам Хаменеи ни разу не обозначил преемника ни напрямую, ни косвенно. Если место Рахбара становится вакантным, то Совет экспертов должен выбрать нового лидера из трёх кандидатов-аюлям. Однако в условиях войны по Конституции может быть сформирован временный религиозный совет — шура из пяти муджтахидов, которые наделяются правом выносить фетвы и временно управлять страной. Но это в теории. На практике сегодня члены Совета экспертов разбежались. Никто не появляется публично, даже на похоронах убитых генералов. Никто из них не осмелится выйти и признать, что под ударами израильской авиации страна, по сути, осталась без Рахбара. Потому что это будет фактическим концом исламского режима. - А что с президентом Масудом Пезешкианом, Корпусом стражей исламской революции и армией? Разве они не могут взять управление страной на себя? - Президент в Иране — фигура административная. У него нет полномочий принимать решения, влияющие на стратегию, он лишь исполняет волю Рахбара. Все вооружённые силы, включая КСИР, также напрямую подчиняются верховному лидеру. А высший офицерский состав КСИР набирался не по профессиональным критериям, а по фанатичной преданности лично Хаменеи. В отличие от них, среднее звено в армии — это люди из простого народа, а не из семей мулл. Армия никогда особо не доверяла духовенству. После падения режима шаха в 1979 году армия перешла на сторону революционеров, но вскоре многие генералы были расстреляны как «бывшие монархисты». Эту историческую травму военные помнят до сих пор.

- Что сейчас происходит в Тегеране? Есть ли массовый исход населения? - Выезд из столицы действительно начался, но он не носит панического характера. Израильское командование предупредило жителей на фарси, что те, кто живёт рядом с военными объектами, должны покинуть эти районы. Уезжают в основном семьи, проживающие вблизи гарнизонов, баз, режимных объектов. Основной поток беженцев направлен на север - в Казвин, Кередж, Занджан. Но при этом у людей есть надежда на новую эпоху — без религиозной диктатуры, без подавления прав. Они хотят видеть Иран свободным и цивилизованным государством. - Почему закрыты выезды на юг и восток страны, в сторону Кума и афганской границы? - Израильская авиация уничтожила на южных и восточных шоссе мобильные ракетные пусковые установки. Многие из них до сих пор горят. Дороги заблокированы, передвигаться по ним опасно, фактически невозможно. - В соцсетях пишут, что религиозная верхушка выехала из Тегерана в Мешхед. Это правда? - Да, значительная часть шиитской элиты сейчас в Мешхеде, Исфахане и Язде. Мешхед расположен относительно близко к афганской границе. Несмотря на антипатию талибов к иранскому руководству, за хорошие деньги они могут приютить кого угодно. Вообще в элитных кругах Ирана сейчас царит паника и абсурд. После ликвидации высшего военного руководства и феноменальных ударов по учёным-ядерщикам многие задаются вопросом: «А не внесена ли и моя фамилия в черный список «Моссада?» Вот, например, Исмаил Каани — глава «Аль-Кудс» (спецподразделения КСИР) — имел три квартиры и три жены. Но Израиль ударил сразу по всем трём адресам. То есть Каани ликвидировали, не дожидаясь, пока он сам выберет, куда поедет. Вполне очевидно, что израильтянам помогают иранцы. Но это не предательство, а логика. Люди устали от режима, который они ненавидят. - Как иранцы восприняли удар по телебашне в Тегеране?

- Для большинства иранцев государственное телевидение давно уже стало символом лжи и пропаганды. А потому для многих удар израильтян по телебашне носил символический характер. Ведь он отключил не только телевещание, но и нарушил коммуникации, которыми пользовались силовые ведомства. Разница между тем, что показывает ТВ и что люди видят за окном, колоссальна. По телевизору говорят, что Иран победил Израиль, а США дрожат от страха. В реальности же горят склады оружия, аэродромы, базы КСИР - даже те, о которых раньше никто не знал. Хотя телебашня важна, но не критична. В Иране действует около 150 телекоммуникационных узлов, 17 дата-центров. И КСИР активно их использует. Впрочем, Израиль уже заявил, что намерен уничтожить и их. Это обрушит систему связи в силовых структурах. - Есть ли сегодня в Иране политическая сила, способная заменить действующий режим? - Единственная альтернатива, которую я вижу, — это Реза Пехлеви, сын последнего шаха. Его имя знают все. Народ испытывает сильную ностальгию по тем временам. После появления YouTube в Иране тысячи людей увидели кадры из жизни до 1979 года — открытая, свободная страна, без хиджаба, с сильной экономикой, современной культурой. С 1963 по 1976 год Иран демонстрировал экономический рост более 11 процентов — уровень Южной Кореи и Сингапура в 1990-х. В марте, на праздник Новруз, сотни тысяч иранцев собрались у мавзолея Фирдоуси и в Персеполе. Это были не просто гуляния, а стихийная демонстрация в поддержку Пехлеви. Да, он встречался с Нетаньяху — и это многие расценивают как дальновидность: главное, избавить страну от религиозной тирании. - Но ведь есть ещё привилегированный слой фанатиков, преданных идеологии Вилаят-аль-Факих? - Он действительно существует, но это узкий слой. Более 70 процентов населения живёт за чертой бедности, средний класс уничтожен. Что же касается фанатиков, то даже если им дадут второй шанс, первая же собранная ими ядерная бомба обрушится на Израиль. В Иерусалиме и Вашингтоне это прекрасно понимают. После десятилетий израильской тактики «ударить — и оставить в живых руководство» (как было вначале с ХАМАС и «Хезболлой») сейчас, похоже, стратегия изменилась, и Израиль намерен уничтожить не только инфраструктуру, но и саму систему, которая производит террор на экспорт.