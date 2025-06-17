Трамп: «Объясните чокнутому Такеру Карлсону...»

Президент США Дональд Трамп жестко охарактеризовал журналиста Такера Карлсона из-за его несогласия с позицией Белого дома по ирано-израильскому конфликту.
Карлсон активно выступает против участия Штатов в войне с Ираном.
«Пожалуйста, кто-нибудь объясните чокнутому Такеру Карлсону, что Иран не может иметь ядерное оружие!» — отметил Трамп в соцсети Truth Social.
Накануне журналист заявил, что возможная война с Ираном способна привести к краху американского влияния в мире и фактическому завершению президентства Дональда Трампа. По его мнению, США не готовы к масштабной войне на Ближнем Востоке.