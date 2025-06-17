USD 1.7000
EUR 1.9654
RUB 2.1656
Подписаться на уведомления
В Тегеране новые взрывы, эвакуируют посольства
Новость дня
В Тегеране новые взрывы, эвакуируют посольства

Трамп: «Объясните чокнутому Такеру Карлсону...»

16:14 214

Президент США Дональд Трамп жестко охарактеризовал журналиста Такера Карлсона из-за его несогласия с позицией Белого дома по ирано-израильскому конфликту.

Карлсон активно выступает против участия Штатов в войне с Ираном.

«Пожалуйста, кто-нибудь объясните чокнутому Такеру Карлсону, что Иран не может иметь ядерное оружие!» — отметил Трамп в соцсети Truth Social.

Накануне журналист заявил, что возможная война с Ираном способна привести к краху американского влияния в мире и фактическому завершению президентства Дональда Трампа. По его мнению, США не готовы к масштабной войне на Ближнем Востоке.

Израильские самолеты залетели в Турцию. Фидан всю ночь говорил с главой Пентагона
Израильские самолеты залетели в Турцию. Фидан всю ночь говорил с главой Пентагона
15:41 1573
Иран заслужил справедливость
Иран заслужил справедливость слово публицисту
12:10 6054
Эльджан Гаджиев вышел в четвертьфинал чемпионата мира
Эльджан Гаджиев вышел в четвертьфинал чемпионата мира видео, обновлено
16:03 1986
В Тегеране новые взрывы, эвакуируют посольства
В Тегеране новые взрывы, эвакуируют посольства видео; обновлено 15:57
15:57 12474
Израильские аналитики опасаются затяжной войны с Ираном: «Война с Саддамом длилась 8 лет...»
Израильские аналитики опасаются затяжной войны с Ираном: «Война с Саддамом длилась 8 лет...»
15:38 913
Непогода в Азербайджане: дожди, град и сильный ветер нанесли серьезный ущерб
Непогода в Азербайджане: дожди, град и сильный ветер нанесли серьезный ущерб
13:56 2144
В Киеве объявлен траур
В Киеве объявлен траур фото; видео; обновлено 13:26
13:26 8728
Трамп требует капитуляции Ирана
Трамп требует капитуляции Ирана обновлено 13:34
13:34 6597
Знаменитый Ислам Махачев эксклюзивно для haqqin.az о турнире UFC в Баку
Знаменитый Ислам Махачев эксклюзивно для haqqin.az о турнире UFC в Баку
04:28 2914
Иран просит… и готов
Иран просит… и готов о главном
06:34 10843
Иран похвастался новой ракетой: Израиль не смог ее перехватить
Иран похвастался новой ракетой: Израиль не смог ее перехватить видео; обновлено 14:14
14:14 12835

ЭТО ВАЖНО

Израильские самолеты залетели в Турцию. Фидан всю ночь говорил с главой Пентагона
Израильские самолеты залетели в Турцию. Фидан всю ночь говорил с главой Пентагона
15:41 1573
Иран заслужил справедливость
Иран заслужил справедливость слово публицисту
12:10 6054
Эльджан Гаджиев вышел в четвертьфинал чемпионата мира
Эльджан Гаджиев вышел в четвертьфинал чемпионата мира видео, обновлено
16:03 1986
В Тегеране новые взрывы, эвакуируют посольства
В Тегеране новые взрывы, эвакуируют посольства видео; обновлено 15:57
15:57 12474
Израильские аналитики опасаются затяжной войны с Ираном: «Война с Саддамом длилась 8 лет...»
Израильские аналитики опасаются затяжной войны с Ираном: «Война с Саддамом длилась 8 лет...»
15:38 913
Непогода в Азербайджане: дожди, град и сильный ветер нанесли серьезный ущерб
Непогода в Азербайджане: дожди, град и сильный ветер нанесли серьезный ущерб
13:56 2144
В Киеве объявлен траур
В Киеве объявлен траур фото; видео; обновлено 13:26
13:26 8728
Трамп требует капитуляции Ирана
Трамп требует капитуляции Ирана обновлено 13:34
13:34 6597
Знаменитый Ислам Махачев эксклюзивно для haqqin.az о турнире UFC в Баку
Знаменитый Ислам Махачев эксклюзивно для haqqin.az о турнире UFC в Баку
04:28 2914
Иран просит… и готов
Иран просит… и готов о главном
06:34 10843
Иран похвастался новой ракетой: Израиль не смог ее перехватить
Иран похвастался новой ракетой: Израиль не смог ее перехватить видео; обновлено 14:14
14:14 12835
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться