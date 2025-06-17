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Израиль атаковал военные объекты Ирана
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Израиль атаковал военные объекты Ирана

Атаки на Иран бьют по карману «Исламского джихада»

Отдел информации
16:44 1028

Организация «Палестинский исламский джихад» столкнулась с серьезными финансовыми трудностями как в секторе Газа, так и за его пределами, особенно в Сирии.

Об этом в интервью газете Ашарк аль-Аусат сообщили источники в самой организации.

По их словам, ситуация усугубляется из-за неопределенности в отношении дальнейшей финансовой поддержки со стороны Ирана — главного донора организации, — особенно на фоне широкомасштабной войны с Израилем.

Источники утверждают, что выдача зарплат боевикам осуществляется с большими задержками и нестабильно.

«Иногда на получение зарплаты уходит 70, а то и 100 дней, - рассказал изданию один из собеседников. - Кроме того, суммы существенно сократились: с прежнего максимума в 300 долларов до 150, а в ряде случаев — всего 45 процентов от первоначального размера».

Согласно докладу, текущий кризис напрямую связан с войной между Израилем и Ираном, а также с трудностями перевода средств в сектор Газа. Дополнительным фактором стал экономический кризис в самом Иране, вызванный повреждением важнейшей инфраструктуры в ходе боевых действий. Один из представителей организации заявил: «Финансирование, вероятно, сократится в ближайшем будущем — Тегерану потребуется значительное время для восстановления, и это оказывает прямое влияние на нас».

Финансовый кризис затронул и сирийское крыло «Исламского джихада». Там организация не только не в состоянии выплачивать зарплаты своим бойцам, но также испытывает трудности с проведением базовых мероприятий, включая установку траурных палаток в память о погибших, в том числе в Ливане.

Ситуация резко ухудшилась после недавних арестов нескольких высокопоставленных членов группировки сирийскими властями, включая командира сирийского крыла организации Халеда Халеда. Это серьезно ограничило свободу действий организации на территории Сирии, а также затруднило финансовые переводы.

«Атмосфера сильного давления со стороны сирийского режима ощущается повсеместно», — отметил один из источников издания.

Тем не менее, несмотря на эти трудности, источники внутри организации подчеркивают, что говорить о полном крахе пока рано.

«В Газе и за ее пределами все еще имеются определенные ресурсы, - утверждают источники. - Однако их использование ограничено — прежде всего, из-за проблем с перемещением средств как между странами, так и внутри самого сектора».

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