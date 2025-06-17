USD 1.7000
EUR 1.9654
RUB 2.1656
Подписаться на уведомления
Израиль атаковал военные объекты Ирана
Новость дня
Израиль атаковал военные объекты Ирана

Ультраправый турецкий политик на свободе

16:50 1308

Суд турецкого города Силиври постановил освободить председателя Партии победы (Zafer Partisi) Умита Оздага. Он находился под стражей с начала января.

Политика судили по обвинению в «публичном подстрекательстве к ненависти» — поводом стали его высказывания о президенте страны Реджепе Тайипе Эрдогане на заседании партии в Анталье.

В заключительной речи Оздаг критиковал президента, заявив, что «при нём выросла доля атеистов», и обвинил в искажении исторического наследия.

Суд приговорил Оздага к двум годам и четырём месяцам лишения свободы, но постановил освободить без назначения мер пресечения.

Умит Оздаг — турецкий политик, лидер ультранационалистической партии «Партия Победы» (Zafer Partisi). В прошлом состоял в Партии националистического движения (MHP). Он известен своими резкими высказываниями против мигрантов, особенно сирийцев, и активно продвигает антимиграционную повестку. Его критикуют за разжигание вражды, распространение фейков и обвиняют в расизме.

Некоторые упрекают его в манипулировании общественным мнением. Также ему приписывают участие в кампаниях, которые повлияли на отток арабских туристов и инвестиций. При этом у Оздага есть сторонники, особенно среди молодежи, которые считают его единственным политиком, открыто защищающим интересы «титульной нации».

Израиль атаковал военные объекты Ирана
Израиль атаковал военные объекты Ирана видео; обновлено 17:37
17:37 15889
НАТО больше не будет рассказывать, что поставляет Украине
НАТО больше не будет рассказывать, что поставляет Украине
17:53 460
Эльджан Гаджиев проиграл чемпиону мира и поборется за бронзу ЧМ-2025
Эльджан Гаджиев проиграл чемпиону мира и поборется за бронзу ЧМ-2025 видео, обновлено
17:41 3048
Иран с удавкой длиной 33 км
Иран с удавкой длиной 33 км наша аналитика
17:08 2446
Трамп спасает Хаменеи от смерти
Трамп спасает Хаменеи от смерти все еще актуально
18:08 7677
Мохсен Банаи: «Иран остался без Рахбара»
Мохсен Банаи: «Иран остался без Рахбара» эксклюзив
16:09 4529
Иран заявил о массовой гибели израильских офицеров
Иран заявил о массовой гибели израильских офицеров видео; обновлено 17:04
17:04 15756
Лига Европы: «Сабах» попал на словенский клуб российского бизнесмена
Лига Европы: «Сабах» попал на словенский клуб российского бизнесмена обновлено 17:08
17:08 1858
Детали визита Пашиняна к Эрдогану
Детали визита Пашиняна к Эрдогану обновлено 17:06
17:06 2422
Израиль отказался от России
Израиль отказался от России
16:53 2360
Евреи в Иране заперлись в домах
Евреи в Иране заперлись в домах наш обзор
16:51 1837

ЭТО ВАЖНО

Израиль атаковал военные объекты Ирана
Израиль атаковал военные объекты Ирана видео; обновлено 17:37
17:37 15889
НАТО больше не будет рассказывать, что поставляет Украине
НАТО больше не будет рассказывать, что поставляет Украине
17:53 460
Эльджан Гаджиев проиграл чемпиону мира и поборется за бронзу ЧМ-2025
Эльджан Гаджиев проиграл чемпиону мира и поборется за бронзу ЧМ-2025 видео, обновлено
17:41 3048
Иран с удавкой длиной 33 км
Иран с удавкой длиной 33 км наша аналитика
17:08 2446
Трамп спасает Хаменеи от смерти
Трамп спасает Хаменеи от смерти все еще актуально
18:08 7677
Мохсен Банаи: «Иран остался без Рахбара»
Мохсен Банаи: «Иран остался без Рахбара» эксклюзив
16:09 4529
Иран заявил о массовой гибели израильских офицеров
Иран заявил о массовой гибели израильских офицеров видео; обновлено 17:04
17:04 15756
Лига Европы: «Сабах» попал на словенский клуб российского бизнесмена
Лига Европы: «Сабах» попал на словенский клуб российского бизнесмена обновлено 17:08
17:08 1858
Детали визита Пашиняна к Эрдогану
Детали визита Пашиняна к Эрдогану обновлено 17:06
17:06 2422
Израиль отказался от России
Израиль отказался от России
16:53 2360
Евреи в Иране заперлись в домах
Евреи в Иране заперлись в домах наш обзор
16:51 1837
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться