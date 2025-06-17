Ультраправый турецкий политик на свободе

Суд турецкого города Силиври постановил освободить председателя Партии победы (Zafer Partisi) Умита Оздага. Он находился под стражей с начала января.

Политика судили по обвинению в «публичном подстрекательстве к ненависти» — поводом стали его высказывания о президенте страны Реджепе Тайипе Эрдогане на заседании партии в Анталье.

В заключительной речи Оздаг критиковал президента, заявив, что «при нём выросла доля атеистов», и обвинил в искажении исторического наследия.

Суд приговорил Оздага к двум годам и четырём месяцам лишения свободы, но постановил освободить без назначения мер пресечения.

Умит Оздаг — турецкий политик, лидер ультранационалистической партии «Партия Победы» (Zafer Partisi). В прошлом состоял в Партии националистического движения (MHP). Он известен своими резкими высказываниями против мигрантов, особенно сирийцев, и активно продвигает антимиграционную повестку. Его критикуют за разжигание вражды, распространение фейков и обвиняют в расизме.

Некоторые упрекают его в манипулировании общественным мнением. Также ему приписывают участие в кампаниях, которые повлияли на отток арабских туристов и инвестиций. При этом у Оздага есть сторонники, особенно среди молодежи, которые считают его единственным политиком, открыто защищающим интересы «титульной нации».