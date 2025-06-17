Евреи в Иране заперлись в домах

На фоне военного конфликта между Израилем и Ираном 15-тысячная еврейская община исламской республики, опасаясь насилия со стороны разъярённых граждан, фактически прекратила общественную жизнь. Люди боятся выходить из домов и избегают посещения синагог.
После начала израильских атак на военную инфраструктуру Ирана местные евреи оказались в состоянии глубокой экзистенциальной тревоги. По словам источников, знакомых с ситуацией, члены еврейской общины практически полностью прекратили любую общественную активность - не выходят на работу и избегают посещения публичных мест.
«Община просто исчезла с радаров. Люди сидят дома, боятся показываться на улицах», — сообщают источники из еврейского круга. Основной страх — не перед государством, а перед возможными актами самосуда со стороны радикально настроенных граждан Ирана, которые могут захотеть «отомстить» евреям за действия Израиля.
Еврейское население Ирана традиционно сконцентрировано в Тегеране, Ширазе и Исфахане — все эти города подверглись израильским авиаударам. В городе Хамадан, где, согласно еврейской традиции, находятся гробницы Мордехая и царицы Эстер, также были зафиксированы удары. Однако сегодня в Хамадане осталось всего несколько представителей еврейской диаспоры.
Еврейская община Ирана — одна из древнейших в мире. Согласно традиции, евреи прибыли в Персию после разрушения Первого Храма в Иерусалиме. До Исламской революции 1979 года в стране проживало около 80 тысяч евреев. Однако после прихода к власти аятолл большинство эмигрировало в Израиль и США.
Сегодня в условиях войны еврейская община в Иране оказалась под серьёзным давлением. Чтобы продемонстрировать лояльность режиму, её официальные представители сделали публичные заявления, осуждающие Израиль. Так, в начале операции «Ам Калави» представители еврейской общины дважды осудили действия Израиля, явно опасаясь обвинений в нелояльности.
Хомаюн Шамим, депутат парламента Ирана от еврейской общины, заявил в опубликованном письме: «Израиль совершает военные преступления, это преступление против человечности. Евреи в Иране — неотъемлемая часть иранского народа. Я выражаю соболезнования семьям погибших».
В свою очередь, известный еврейский религиозный деятель Юнус Хамами Лала Зарр также выступил с критикой Израиля, процитировав пророка Исайю: «Горе нечестивому, ибо отсечены будут руки его».
Следует отметить, что представители еврейской общины в Иране традиционно участвуют в официальных антиизраильских мероприятиях, включая День Кудса, когда по улицам городов проходят марши солидарности с палестинцами. Представители духовенства и парламента подчеркивают, что «евреи Ирана — это патриоты, осуждающие сионистский режим».
Иранское государственное агентство Fars опубликовало совместное заявление представителей различных религиозных меньшинств в парламенте Ирана, включая евреев, в котором осуждаются «узурпаторские действия сионистского режима» и говорится, что «ответ Ирана будет мудрым и решительным».
Подписанты заверили, что «народ Ирана как никогда объединён и предан верховному лидеру Али Хаменеи».
На фоне этих событий рынки в Тегеране закрыты, улицы в деловых районах опустели. Люди опасаются беспорядков. Еврейская община замерла в тишине: никаких общественных мероприятий, молитв, собраний.
Местные говорят, что общественное мнение стало особенно ожесточённым. В условиях накала страстей евреи Ирана оказались заложниками внешнеполитического конфликта, не имеющими ни возможности покинуть страну, ни защитных механизмов внутри Ирана. Единственное, что они могут сегодня — это молиться в своих домах и надеяться, что их не обвинят в чужой войне.