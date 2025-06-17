Евреи в Иране заперлись в домах

На фоне военного конфликта между Израилем и Ираном 15-тысячная еврейская община исламской республики, опасаясь насилия со стороны разъярённых граждан, фактически прекратила общественную жизнь. Люди боятся выходить из домов и избегают посещения синагог. После начала израильских атак на военную инфраструктуру Ирана местные евреи оказались в состоянии глубокой экзистенциальной тревоги. По словам источников, знакомых с ситуацией, члены еврейской общины практически полностью прекратили любую общественную активность - не выходят на работу и избегают посещения публичных мест.

«Община просто исчезла с радаров. Люди сидят дома, боятся показываться на улицах», — сообщают источники из еврейского круга. Основной страх — не перед государством, а перед возможными актами самосуда со стороны радикально настроенных граждан Ирана, которые могут захотеть «отомстить» евреям за действия Израиля. Еврейское население Ирана традиционно сконцентрировано в Тегеране, Ширазе и Исфахане — все эти города подверглись израильским авиаударам. В городе Хамадан, где, согласно еврейской традиции, находятся гробницы Мордехая и царицы Эстер, также были зафиксированы удары. Однако сегодня в Хамадане осталось всего несколько представителей еврейской диаспоры. Еврейская община Ирана — одна из древнейших в мире. Согласно традиции, евреи прибыли в Персию после разрушения Первого Храма в Иерусалиме. До Исламской революции 1979 года в стране проживало около 80 тысяч евреев. Однако после прихода к власти аятолл большинство эмигрировало в Израиль и США. Сегодня в условиях войны еврейская община в Иране оказалась под серьёзным давлением. Чтобы продемонстрировать лояльность режиму, её официальные представители сделали публичные заявления, осуждающие Израиль. Так, в начале операции «Ам Калави» представители еврейской общины дважды осудили действия Израиля, явно опасаясь обвинений в нелояльности.