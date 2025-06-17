Израиль отказался от России

Руководство Израиля отказалось принять посредничество России в урегулировании конфликта с Ираном, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В настоящий момент мы видим нежелание как минимум со стороны Израиля обращаться к каким-либо посредническим услугам и вообще выходить на мирный трек урегулирования. Это то, что мы констатируем», — сказал Песков.

По его словам, ситуация на Ближнем Востоке идет по пути «галопирующей эскалации» и «абсолютно непредсказуема».

Президент РФ Владимир Путин 13 июня, когда началась израильская операция против Ирана, провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и предложил свое посредничество в переговорах с Ираном, «чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности».

При этом в состоявшемся в этот же день разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом Путин заявил, что Россия осуждает действия Израиля, которые нарушают Устав ООН и международное право. На следующий день, 14 июня, Путин предложил себя в качестве посредника между Израилем и Ираном в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Последний поддержал это предложение.

Однако президент Франции Эммануэль Макрон выступил против. «Я не считаю, что Россия, которая сегодня вовлечена в высокоинтенсивный конфликт и уже несколько лет сознательно не соблюдает Устав ООН, может каким-либо образом выступать в роли посредника», — отметил Макрон.

Нетаньяху после начала военной операции говорил, что Израиль давал возможность решить вопрос с ядерной программой Ирана за счет дипломатии, но теперь настроен добиться приемлемого для себя результата военным путем. Он подчеркнул, что Израиль ведет «экзистенциальную войну». «Мы достигнем нашей цели и нанесем им сокрушительный удар», — подчеркнул Нетаньяху.

Трамп также заявил, что хочет «полной капитуляции» Ирана. По его словам, Тегерану придется отказаться от своей программы по обогащению урана для прекращения атак со стороны Израиля. «Иран не может иметь ядерное оружие, это очень просто», — сказал глава Белого дома. Он также добавил, что уже «не особо настроен» вести переговоры с Ираном, но если властям исламской республики это нужно, то они знают, как с ним связаться.