Иран с удавкой длиной 33 км

Сразу после начала ракетно-бомбовых обменов между Израилем и Ираном нефтяные цены взлетели вверх (как происходит всякий раз при заварушке на Ближнем Востоке), а заодно оживились старые страшилки. Одна из них «предрекает», что Иран в случае большой войны перекроет Ормузский пролив. Он соединяет Персидский и Оманский залив, за которым уже начинается открытый океан. Через него проходит не менее 20% мировой торговли нефтью (включая значительную часть и иранского экспорта тоже), а также треть мировых экспортных поставок СПГ (в основном из Катара, для которого альтернативных путей нет). Ежемесячно пролив используют не менее 3 тысяч различных торговых судов. При худшем сценарии значительная часть нефтеэкспорта из Саудовской Аравии (у нее есть еще трубопроводные мощности), Ирака, Кувейта, а также самого Ирана будет блокирована, а экспорт СПГ из Катара (на который Европа в последнее время делает главную ставку, пытаясь полностью отказаться от импорта российского «голубого топлива») встанет полностью.

Значительная часть морского пути через Ормузский пролив проходит через территориальные воды Ирана, который «делит» его с Оманом. Но главная уязвимость не в этом. В самом узком месте пролив составляет 33 км, но танкеры и прочие суда в основном ходят по двум маршрутам шириной примерно по 3,5 км каждый. Спекуляции по поводу намерений и, главное, возможностей Ирана перекрыть пролив ходят еще со времен ирано-иракской войны 80-х годов ХХ века, но угроза ни разу не была реализована, в том числе и тогда. Хотя сейчас технические возможности расширились: у Ирана в распоряжении появились морские дроны-камикадзе, есть старые-добрые-проверенные морские мины, которые легко установить, но потом долго и трудоемко обезвреживать, иранский спецназ на быстроходных катерах не раз отрабатывал возможность быстро приблизиться к цели и установить на магнитах мину непосредственно на борту, торговые суда также можно легко достать ракетами с берега, наконец, можно вообще затопить несколько крупных судов поперек морских путей. Впрочем, нынешняя мировая экономика и торговля столь «пугливы», что порой сама потенциальная угроза начинает действовать еще до своей реализации. Те же судовые компании начинают загодя перестраивать логистику, страховщики и судовладельцы поднимают стоимость страховок и фрахта и т.д. Взять тех же йеменских хуситов, которые уже не один месяц терроризируют судоходство через Баб-эль-Мандебский пролив. С самого начала это привело к падению морского трафика через Суэцкий канал на 40%, обойдясь мировым судоходным компаниям в дополнительные 200 млрд долл. затрат. А ведь хуситы куда как слабее Ирана в военном плане, хотя и пользуются его поддержкой. Их, кстати, тоже можно задействовать и в случае с Ормузским проливом. Уже по крайней мере одна крупнейшая нефте-танкерная компания - Frontline - испугалась и на всякий случай отказалась от новых контрактов на доставку грузов через Ормузский пролив.

А в Тегеране еще и нагнетают, ведь фактора информационной войны никто не отвергал. Так, бывший командующий Корпуса стражей исламской революции Ирана Мохсен Резаи (а в КСИР вообще есть «бывшие»?) заявил, что Тегеран готов к тому, что «возможно, придется сделать что-то, что нарушит работу всего региона». Глава комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари высказался еще откровеннее: «Вопрос о закрытии Ормузского пролива находится на рассмотрении, и Иран примет соответствующее решение с полной решимостью». А другой высокопоставленный иранский чиновник и главный советник аятоллы Али Хаменеи по иностранным делам Джавад Лариджани заявил: «Если нашим нефтяным объектам будет нанесен серьезный ущерб, мы не позволим ни одной стране региона использовать свою собственную нефть». По принципу ни себе ни людям. На этом фоне уже звучат алармистские прогнозы о возможном скачке цен до 100-120 долларов за баррель и даже до 300. Нефтедобывающим странам вроде оно и хорошо. Но ведь в этой цене и заложены огромные риски – для мировой экономики в целом, которые могут бумерангом вернуться к экспортерам сырья падением цен уже в относительно скором будущем. К тому же Тегеран ведь не зря не прибегал до сих пор к такому отчаянному шагу, как перекрытие Ормузского пролива. Этот ход уже на самый крайний случай, когда терять уже нечего и все скопом собрались в рай (ну или кто куда).