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«Азеришыг» просвещает исмаиллинских фермеров

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16:40 202

ОАО «Азеришыг» продолжает реализацию просветительских мероприятий в регионах параллельно с работами по реконструкции электроэнергетического хозяйства. С целью обеспечения комфортной деятельности фермеров, предпринимателей и граждан, а также устранения возникающих трудностей регулярно организуются встречи. Одна из таких встреч, проведённая по поручению президента Ильхама Алиева, состоялась в Исмаиллинском районе.

Встреча прошла в Центре Гейдара Алиева с участием заместителя директора Департамента по работе с ASAN Xidmət «Азеришыг» Инама Юсифова, начальника Управления по связям с общественностью и прессой Вагифа Мустафаева, руководителя Северо-Западного управления по обеспечению и продаже электроэнергии Наримана Махмудова и представителя Исполнительной власти Исмаиллинского района Шахина Гусейнова.

В ходе мероприятия участникам – фермерам, предпринимателям и жителям – была подробно представлена информация о реконструкции и капитальном ремонте, осуществляемых «Азеришыг» в регионах страны в соответствии с поручениями главы государства. Указано, что в рамках проводимых работ по всей стране строятся новые подстанции различной мощности и устанавливаются трансформаторы.

Участникам встречи также рассказали об электронных услугах. Было проведено разъяснение по вопросам предоставляемых услуг в сервисных центрах. Разъяснён процесс подключения к новой электрической сети, порядок выдачи технических условий и осуществления платежей. Кроме того, была предоставлена подробная информация по другим востребованным услугам: техническое обслуживание оборудования на балансе абонента, регистрация квартир в многоквартирных домах, действия в случае повреждения счётчиков, смена имени у абонентов некатегории «население», восстановление смарт-карт и ошибочных платежей.

Были даны разъяснения по всем услугам, предоставляемым как через ASAN Xidmət, так и в электронном формате. Отмечены возможности, созданные для более оперативного и удобного обращения граждан и предпринимателей. Подробно разъяснена возможность подачи заявок в онлайн-режиме, не выходя из дома или офиса. В ходе встречи были выслушаны вопросы участников, некоторые поднятые проблемы были решены на месте.

Также представлена информация о курсах «Зелёный свет завтрашнему дню», организованных Учебным и инновационным центром АО «Азеришыг». Уточнено, что курсы действуют на основании лицензии, выданной Министерством науки и образования, и направлены на подготовку специалистов с глубокими знаниями, профессиональными навыками и высокой квалификацией. Слушателям, успешно завершившим обучение в течение одного месяца, вручаются сертификаты, признанные ведущими энергетическими компаниями мира.

АО «Азеришыг» продолжает просветительскую деятельность по всей стране. Мнения, предложения и рекомендации фермеров и предпринимателей выслушиваются, ведётся работа по устранению существующих проблем. Цель – обеспечение абонентов надёжным и бесперебойным электроснабжением, а также снижение потерь электроэнергии до минимума.

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