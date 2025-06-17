«Азеришыг» просвещает исмаиллинских фермеров

ОАО «Азеришыг» продолжает реализацию просветительских мероприятий в регионах параллельно с работами по реконструкции электроэнергетического хозяйства. С целью обеспечения комфортной деятельности фермеров, предпринимателей и граждан, а также устранения возникающих трудностей регулярно организуются встречи. Одна из таких встреч, проведённая по поручению президента Ильхама Алиева, состоялась в Исмаиллинском районе.

Встреча прошла в Центре Гейдара Алиева с участием заместителя директора Департамента по работе с ASAN Xidmət «Азеришыг» Инама Юсифова, начальника Управления по связям с общественностью и прессой Вагифа Мустафаева, руководителя Северо-Западного управления по обеспечению и продаже электроэнергии Наримана Махмудова и представителя Исполнительной власти Исмаиллинского района Шахина Гусейнова.

В ходе мероприятия участникам – фермерам, предпринимателям и жителям – была подробно представлена информация о реконструкции и капитальном ремонте, осуществляемых «Азеришыг» в регионах страны в соответствии с поручениями главы государства. Указано, что в рамках проводимых работ по всей стране строятся новые подстанции различной мощности и устанавливаются трансформаторы.

Участникам встречи также рассказали об электронных услугах. Было проведено разъяснение по вопросам предоставляемых услуг в сервисных центрах. Разъяснён процесс подключения к новой электрической сети, порядок выдачи технических условий и осуществления платежей. Кроме того, была предоставлена подробная информация по другим востребованным услугам: техническое обслуживание оборудования на балансе абонента, регистрация квартир в многоквартирных домах, действия в случае повреждения счётчиков, смена имени у абонентов некатегории «население», восстановление смарт-карт и ошибочных платежей.