Названа причина крушения индийского самолета

Как отмечает канал, на аудиозаписи чётко слышен звук работы встроенной турбины с пропеллером, при этом шум основных двигателей отсутствует. Активация RAT, как правило, свидетельствует о серьезной нештатной ситуации на борту. В авиации её срабатывание обычно означает либо полный отказ обоих двигателей, либо серьёзную электронную неисправность, либо потерю давления в гидравлических системах управления самолётом.

Камеры наблюдения зафиксировали, как лайнер после взлета с трудом удерживает высоту, а затем резко теряет её и начинает стремительное снижение. Изначально среди возможных причин катастрофы называлось столкновение со стаей птиц, однако на видео не видно признаков возгорания или разрушения двигателей, а на взлётно-посадочной полосе не были найдены следы столкновения с пернатыми.

Ранее телеканал India Today сообщил, что командир экипажа незадолго до падения передал диспетчерам информацию о том, что двигатели не развивают необходимую тягу. Последние слова, которые удалось зафиксировать, были: «тяга не достигнута», «падение», «очень слабый сигнал» и «сигнал бедствия».