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Израиль атаковал военные объекты Ирана
Новость дня
Израиль атаковал военные объекты Ирана

Названа причина крушения индийского самолета

17:13 1585

Новые видео- и аудиозаписи с места крушения самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India указывают на автоматическое срабатывание аварийной турбины RAT (Ram Air Turbine).

Об этом сообщил индийский телеканал NDTV.

Как отмечает канал, на аудиозаписи чётко слышен звук работы встроенной турбины с пропеллером, при этом шум основных двигателей отсутствует. Активация RAT, как правило, свидетельствует о серьезной нештатной ситуации на борту. В авиации её срабатывание обычно означает либо полный отказ обоих двигателей, либо серьёзную электронную неисправность, либо потерю давления в гидравлических системах управления самолётом.

Камеры наблюдения зафиксировали, как лайнер после взлета с трудом удерживает высоту, а затем резко теряет её и начинает стремительное снижение. Изначально среди возможных причин катастрофы называлось столкновение со стаей птиц, однако на видео не видно признаков возгорания или разрушения двигателей, а на взлётно-посадочной полосе не были найдены следы столкновения с пернатыми.

Ранее телеканал India Today сообщил, что командир экипажа незадолго до падения передал диспетчерам информацию о том, что двигатели не развивают необходимую тягу. Последние слова, которые удалось зафиксировать, были: «тяга не достигнута», «падение», «очень слабый сигнал» и «сигнал бедствия».

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