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Израиль атаковал военные объекты Ирана
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Израиль атаковал военные объекты Ирана

Беспилотник атаковал торгпредство России

17:26 806

Здание торгового представительства России в Швеции подверглось нападению БПЛА, с которого была сброшена краска перед центральным входом. Об этом сообщили в пресс-службе посольства России.

«Упомянутая атака продолжила череду аналогичных нападений последнего времени на помещения российской дипломатической миссии в Швеции, ставящих под угрозу безопасность ее сотрудников, наносящих ущерб имуществу представительства», — сказано в сообщении.

Дипломаты напомнили, что в соответствии со ст. 2 российско-шведского двустороннего соглашения о правах и обязанностях торгпредставительства РФ в Стокгольме организация является частью российского диппредставительства в Швеции.

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