USD 1.7000
EUR 1.9654
RUB 2.1656
Подписаться на уведомления
Израиль атаковал военные объекты Ирана
Новость дня
Израиль атаковал военные объекты Ирана

Россия угрожает пассажирским самолетам

17:34 1190

Власти Польши фиксируют над Балтийским морем перебои с GPS-сигналом и связывают это с действиями России, сообщает Radio Polska.

Как отмечает издание, в последние дни все больше пользователей навигационных систем сообщают о серьезных проблемах с работой GPS в северных регионах Польши и на Балтийском море. Перебои коснулись, в частности, пассажирских рейсов - самолет из Аликанте в Быдгощ пришлось перенаправить в Познань из-за трудностей с навигацией.

О проблемах также сообщают операторы дронов, чьи устройства теряют связь или удаляются в неизвестном направлении.

К тому же проблемы не ограничиваются Польшей. Подобные случаи были зарегистрированы в странах Балтии и Северной Европы, которые также сталкиваются с нарушениями воздушного пространства над Балтийским морем.

Министр внутренних дел и администрации Томаш Семоняк заявил, что за этими сбоями стоит Россия.

«Службы уже давно этим занимаются в сотрудничестве с органами, ответственными за аэронавигацию и безопасность польского воздушного пространства», - сказал он.

Польский министр добавил, что эта деятельность влияет не только на гражданскую авиацию, но и на функционирование воинских частей и объектов стратегического значения.

Аналогичное заявление сделал и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Во время пресс-конференции на военной базе в Латкове он подтвердил, что Польша наблюдает систематические перебои в работе сигнала GPS над Балтийским морем.

«Эта деятельность связана, по нашим источникам, с деятельностью Российской Федерации, в частности, с диверсиями», - отметил Косиняк-Камыш.

Глава Минобороны Польши добавил, что ситуацию также контролируют союзники по НАТО, в частности, Эстония, Финляндия, Литва и Швеция. Несколько недель назад в Польше состоялось специальное заседание комитета по безопасности, во время которого были разработаны рекомендации для военной и гражданской авиации. Информация также передана в Польское агентство аэронавигации и управления воздушным движением.

Израиль атаковал военные объекты Ирана
Израиль атаковал военные объекты Ирана видео; обновлено 17:37
17:37 15911
НАТО больше не будет рассказывать, что поставляет Украине
НАТО больше не будет рассказывать, что поставляет Украине
17:53 475
Эльджан Гаджиев проиграл чемпиону мира и поборется за бронзу ЧМ-2025
Эльджан Гаджиев проиграл чемпиону мира и поборется за бронзу ЧМ-2025 видео, обновлено
17:41 3054
Иран с удавкой длиной 33 км
Иран с удавкой длиной 33 км наша аналитика
17:08 2470
Трамп спасает Хаменеи от смерти
Трамп спасает Хаменеи от смерти все еще актуально
18:08 7705
Мохсен Банаи: «Иран остался без Рахбара»
Мохсен Банаи: «Иран остался без Рахбара» эксклюзив
16:09 4547
Иран заявил о массовой гибели израильских офицеров
Иран заявил о массовой гибели израильских офицеров видео; обновлено 17:04
17:04 15769
Лига Европы: «Сабах» попал на словенский клуб российского бизнесмена
Лига Европы: «Сабах» попал на словенский клуб российского бизнесмена обновлено 17:08
17:08 1865
Детали визита Пашиняна к Эрдогану
Детали визита Пашиняна к Эрдогану обновлено 17:06
17:06 2433
Израиль отказался от России
Израиль отказался от России
16:53 2376
Евреи в Иране заперлись в домах
Евреи в Иране заперлись в домах наш обзор
16:51 1845

ЭТО ВАЖНО

Израиль атаковал военные объекты Ирана
Израиль атаковал военные объекты Ирана видео; обновлено 17:37
17:37 15911
НАТО больше не будет рассказывать, что поставляет Украине
НАТО больше не будет рассказывать, что поставляет Украине
17:53 475
Эльджан Гаджиев проиграл чемпиону мира и поборется за бронзу ЧМ-2025
Эльджан Гаджиев проиграл чемпиону мира и поборется за бронзу ЧМ-2025 видео, обновлено
17:41 3054
Иран с удавкой длиной 33 км
Иран с удавкой длиной 33 км наша аналитика
17:08 2470
Трамп спасает Хаменеи от смерти
Трамп спасает Хаменеи от смерти все еще актуально
18:08 7705
Мохсен Банаи: «Иран остался без Рахбара»
Мохсен Банаи: «Иран остался без Рахбара» эксклюзив
16:09 4547
Иран заявил о массовой гибели израильских офицеров
Иран заявил о массовой гибели израильских офицеров видео; обновлено 17:04
17:04 15769
Лига Европы: «Сабах» попал на словенский клуб российского бизнесмена
Лига Европы: «Сабах» попал на словенский клуб российского бизнесмена обновлено 17:08
17:08 1865
Детали визита Пашиняна к Эрдогану
Детали визита Пашиняна к Эрдогану обновлено 17:06
17:06 2433
Израиль отказался от России
Израиль отказался от России
16:53 2376
Евреи в Иране заперлись в домах
Евреи в Иране заперлись в домах наш обзор
16:51 1845
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться