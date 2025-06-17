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Брюссель объявил срок отказа от российского газа

17:37 439

Европейская комиссия предложила полностью прекратить закупки российского газа странами ЕС к концу 2027 года.

Об этом сообщил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен на пресс-конференции в Брюсселе, представляя соответствующую инициативу.

По его словам, с 2026 года предлагается запретить краткосрочные контракты, а все долгосрочные соглашения должны быть завершены до конца 2027 года.

«Больше никакого российского топлива на нашем рынке с конца 2027 года», — подчеркнул Йоргенсен.

Он отметил, что Еврокомиссия будет продвигать инициативу как торговую норму, а не как санкционную меру, чтобы утвердить её без права вето со стороны отдельных стран ЕС — по механизму квалифицированного большинства в Совете ЕС.

ЕК также намерена ввести механизмы, чтобы исключить возможность обхода запрета.

«Чем меньше российского газа на европейском рынке, тем мы свободнее и сильнее», — заявил Йоргенсен, обозначив новый принцип энергетической политики ЕС.

Еврокомиссар отдельно подчеркнул, что запрет останется в силе вне зависимости от ситуации в Украине.

«Это не санкции, поэтому он будет действовать независимо от того, будет ли мир или нет», — добавил он.

Кроме того, ЕК рекомендует государствам ЕС использовать механизм форс-мажора для досрочного расторжения действующих контрактов с российскими поставщиками без штрафных санкций.

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