Трамп променял Израиль на кроссовки

Дональд Трамп сильно рассердился на Эммануэля Макрона. Тот сказал, что причиной досрочного отъезда американского президента из Канады, где проходил саммит G7, была необходимость решать с командой, что делать в отношении войны Израиля и Ирана. «Эммануэль опять все путает, - сказал Трамп. – Это неверно! Он понятия не имеет, почему я сейчас направляюсь в Вашингтон, но это точно не связано с перемирием. Гораздо важнее!» А что может быть важнее этого? Неужели очередная презентация новой линии кроссовок или старт продаж гитар и книг, в том числе изданий Библии, на чем он заработал в последнее время 700 миллионов долларов?

В последний день работы саммита Трамп неожиданно изменил свою прежнюю позицию и подписал заявление «Семерки», которое поддерживает Израиль и критикует Иран. В своей социальной сети Truth Social он вновь произнес сакраментальную фразу: «Иран не должен иметь ядерное оружие». Некоторые действия Пентагона говорят, что США, возможно, в той или иной форме станут помогать Израилю. Все американские СМИ сообщают о том, что по возвращении в столицу Трамп намерен собрать Совет национальной безопасности, чтобы обсудить «совсем не важный вопрос» о том, поддерживать ли Израиль, и если да, то каким образом. В этой связи в Америке развернулись дискуссии о том, что израильтяне смогут поразить находящиеся глубоко под землей мощности по обогащению урана в Фордо лишь с помощью мощных американских бомб, способных проникать и разрушать бункеры. Речь идет о бомбах под названием Massive Ordnance Penetrator или GBU-57, которые несут заряд в 30 тысяч фунтов (13600 килограмм), и поднять такой груз может только бомбардировщик B-2. У Израиля таких бомб и самолетов нет, а стало быть, нет уверенности, что он сможет уничтожить весь иранский ядерный арсенал. Трамп пытается присвоить идею о разработке этих бомб себе. Это неправда. Работы по созданию бомб начались при Джордже Буше-младшем. Они прошли испытания и показали свою большую эффективность.

Американские журналисты, освещающие конфликт, и военные эксперты пытаются оценить, что означал призыв Трампа, чтобы «все немедленно покинули Тегеран». Было решено, что это вряд ли свидетельствует о прогрессе в дипломатическом урегулировании конфликта. Но одновременно Трамп приободрил своего специального представителя Стива Уиткоффа, чтобы тот, не сомневаясь, ехал на встречу с иранцами. Однако продукты трамповских умозаключений разумный человек объясняет с трудом. Что означает призыв «немедленно покинуть Тегеран», если речь идет о десятимиллионном мегаполисе? Может быть, Трамп думает, что это небольшой городок типа Вашингтона? Все в мире давно убедились, что американский президент фатально не способен совершать решительные силовые действия. Все сводится лишь к мутному потоку сознания и таким вот экстравагантным призывам. Но попытки решить дилемму войны между Израилем и Ираном политическим руководством США все же продолжаются.

Дональд Трамп неоднократно говорил, что он намерен сделать все, чтобы США не были вовлечены в войну Израиля и Ирана. Но ситуация складывается так, что он, может быть, не сможет остаться на обочине дороги. Связано это с тем, что израильские ракетные удары были весьма эффективными, но результатом этих действий должно быть полное и гарантированное уничтожение иранского ядерного проекта. В противном случае опасность использования этого оружия разозленным и разбитым, но не стертым в пыль Тегераном лишь возрастет. Вдумчивые политики в Вашингтоне хорошо понимают эту опасность. Бывший вице-президент Майк Пенс в интервью программе CNN State of the Union сказал в воскресенье, что если «Иран не проявит готовности к компромиссам на дипломатическом пути Трампа, то тогда США следует готовиться стать стороной конфликта». А результатом возможных переговоров, по словам Пенса, «должно быть без всяких вариантов и нюансов полное и окончательное прекращение программ по обогащению урана и сворачивание ядерной программы». Влиятельный сенатор Линдси Грэм также считает, что худшим результатом конфликта будет сохранение в руках Ирана ядерных установок. «Если дипломатия не будет успешной, то у нас не останется другого пути, кроме как использовать силу, - говорит Грэм. – И если будет необходимо использовать глубинные бомбы, то будем их использовать. Если нужно будет летать вместе с израильтянами, то будем летать с израильтянами».