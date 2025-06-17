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Израиль атаковал военные объекты Ирана
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Израиль атаковал военные объекты Ирана

Трамп променял Израиль на кроссовки

наша корреспонденция
Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон
17:42 1277

Дональд Трамп сильно рассердился на Эммануэля Макрона. Тот сказал, что причиной досрочного отъезда американского президента из Канады, где проходил саммит G7, была необходимость решать с командой, что делать в отношении войны Израиля и Ирана. «Эммануэль опять все путает, - сказал Трамп. – Это неверно! Он понятия не имеет, почему я сейчас направляюсь в Вашингтон, но это точно не связано с перемирием. Гораздо важнее!»   

А что может быть важнее этого? Неужели очередная презентация новой линии кроссовок или старт продаж гитар и книг, в том числе изданий Библии, на чем он заработал в последнее время 700 миллионов долларов?

К Трампу плотно прилепилось обидное прозвище - TACO (Trump Always Chickens Out — «Трамп всегда трусит»)

В последний день работы саммита Трамп неожиданно изменил свою прежнюю позицию и подписал заявление «Семерки», которое поддерживает Израиль и критикует Иран. В своей социальной сети Truth Social он вновь произнес сакраментальную фразу: «Иран не должен иметь ядерное оружие».

Некоторые действия Пентагона говорят, что США, возможно, в той или иной форме станут помогать Израилю. Все американские СМИ сообщают о том, что по возвращении в столицу Трамп намерен собрать Совет национальной безопасности, чтобы обсудить «совсем не важный вопрос» о том, поддерживать ли Израиль, и если да, то каким образом. В этой связи в Америке развернулись дискуссии о том, что израильтяне смогут поразить находящиеся глубоко под землей мощности по обогащению урана в Фордо лишь с помощью мощных американских бомб, способных проникать и разрушать бункеры. Речь идет о бомбах под названием Massive Ordnance Penetrator или GBU-57, которые несут заряд в 30 тысяч фунтов (13600 килограмм), и поднять такой груз может только бомбардировщик B-2. У Израиля таких бомб и самолетов нет, а стало быть, нет уверенности, что он сможет уничтожить весь иранский ядерный арсенал.

Трамп пытается присвоить идею о разработке этих бомб себе. Это неправда. Работы по созданию бомб начались при Джордже Буше-младшем. Они прошли испытания и показали свою большую эффективность.

Трамп присваивает лавры Буша: бомбы не его

Американские журналисты, освещающие конфликт, и военные эксперты пытаются оценить, что означал призыв Трампа, чтобы «все немедленно покинули Тегеран». Было решено, что это вряд ли свидетельствует о прогрессе в дипломатическом урегулировании конфликта. Но одновременно Трамп приободрил своего специального представителя Стива Уиткоффа, чтобы тот, не сомневаясь, ехал на встречу с иранцами.

Однако продукты трамповских умозаключений разумный человек объясняет с трудом. Что означает призыв «немедленно покинуть Тегеран», если речь идет о десятимиллионном мегаполисе? Может быть, Трамп думает, что это небольшой городок типа Вашингтона?

Все в мире давно убедились, что американский президент фатально не способен совершать решительные силовые действия. Все сводится лишь к мутному потоку сознания и таким вот экстравагантным призывам.

Но попытки решить дилемму войны между Израилем и Ираном политическим руководством США все же продолжаются.

Трампово решение: куда эвакуировать 10-миллионный Тегеран?

Дональд Трамп неоднократно говорил, что он намерен сделать все, чтобы США не были вовлечены в войну Израиля и Ирана. Но ситуация складывается так, что он, может быть, не сможет остаться на обочине дороги.

Связано это с тем, что израильские ракетные удары были весьма эффективными, но результатом этих действий должно быть полное и гарантированное уничтожение иранского ядерного проекта. В противном случае опасность использования этого оружия разозленным и разбитым, но не стертым в пыль Тегераном лишь возрастет.

Вдумчивые политики в Вашингтоне хорошо понимают эту опасность. Бывший вице-президент Майк Пенс в интервью программе CNN State of the Union сказал в воскресенье, что если «Иран не проявит готовности к компромиссам на дипломатическом пути Трампа, то тогда США следует готовиться стать стороной конфликта». А результатом возможных переговоров, по словам Пенса, «должно быть без всяких вариантов и нюансов полное и окончательное прекращение программ по обогащению урана и сворачивание ядерной программы».

Влиятельный сенатор Линдси Грэм также считает, что худшим результатом конфликта будет сохранение в руках Ирана ядерных установок. «Если дипломатия не будет успешной, то у нас не останется другого пути, кроме как использовать силу, - говорит Грэм. – И если будет необходимо использовать глубинные бомбы, то будем их использовать. Если нужно будет летать вместе с израильтянами, то будем летать с израильтянами».

Майк Пенс убежден, что Америка не может остаться на обочине дороги

Именитые политологи считают, что останавливаться на полпути нельзя. «Фордо всегда был сердцевиной всего, - говорит Бретт МакГурк, эксперт по Ближнему Востоку, работавший в администрациях четырех американских президентов - от Джорджа Буша-младшего до Джо Байдена. – Если все закончится тем, что в Фордо будут продолжены работы по обогащению урана, то это не станет стратегическим успехом».

Есть и еще одно слабое место у Трампа во всей этой истории. Во время ракетной атаки Ирана на Израиль в апреле 2024 года США полностью закрыли небо над своим стратегическим союзником. И тогда практически не было никакого ущерба от иранских ракет. Сейчас Вашингтон не удосужился закрыть небо над Израилем, и результат на многочисленных фотографиях разрушений в Тель-Авиве, Хайфе и других городах. В США все громче звучат голоса тех, кто говорит, что десятки убитых израильтян на совести Дональда Трампа.

В результате у американцев растет убеждение, что их президент ничего не может. Неважные новости для него через полгода после вступления в должность.

К Трампу плотно прилепилось обидное прозвище - TACO (Trump Always Chickens Out — «Трамп всегда трусит»). Дальше шагать с ним не комильфо. Так что, может быть, в первую очередь все же бомбы, а подписанные им Библии, гитары и кроссовки потом?

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