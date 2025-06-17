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Израиль атаковал военные объекты Ирана
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Израиль атаковал военные объекты Ирана

НАТО больше не будет рассказывать, что поставляет Украине

17:53 483

НАТО прекратит разглашение деталей поставок вооружений Украине, чтобы затруднить планирование военных операции России. Об этом The Moscow Times рассказали представители трёх стран НАТО на условиях анонимности в преддверии саммита военного альянса в Гааге, который пройдёт 24–26 июня.

Ранее на аналогичный шаг после избрания новым канцлером Фридриха Мерца пошла Германия. Правительство ФРГ решило не раскрывать сведения о поставках Украине дальнобойных ракет Taurus, а впоследствии засекретило всю информацию, связанную с военной поддержкой.

«Сначала мы публиковали всё. Потом задались вопросом: зачем? Мы даже указывали количество ракет и боеприпасов. В итоге поняли, что это помогает Путину, а не немецкому обществу», — сказал один из немецких дипломатов.

В НАТО нарастает обеспокоенность тем, что Россия пользуется информационной открытостью альянса, говорят источники The Moscow Times.

«Всё, что обсуждается или говорится на пресс-конференциях, почти в реальном времени появляется в новостных лентах Telegram. Складывается впечатление, что они следят за этим даже внимательнее, чем наши собственные СМИ», — сказал представитель одной из ведущих стран альянса.

По его словам, продолжительные переговоры между министрами обороны и иностранных дел вызывали повышенный интерес у российских государственных медиа. Особенно пристально следили за встречей с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, после которой стало известно о решении НАТО выделить Украине €20 млрд военной помощи на 2025 год.

«Ленты ТАСС и РИА Новости были переполнены подробностями обсуждений», — сказал источник.

Другой собеседник сообщил, что российские телеканалы активно анализировали заявления министров НАТО в своих флагманских программах, интерпретируя их в выгодном для Москвы ключе.

Кремль делает ставку на то, чтобы превращать даже самые незначительные эпизоды в поводы для скандалов и конфликтов. Такая стратегия ярко проявляется в недавних дезинформационных кампаниях против оппонентов Москвы.

Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в центре таких усилий: сначала через слухи, касающиеся его жены, а затем — в эпизоде с пощечиной перед выходом из самолета на трап.

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