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Диагностика и стационарное лечение аллергий в Азербайджане

Отдел информации
18:00 184

Весной традиционно обостряются аллергические реакции. Особенно часто наблюдаются респираторные аллергии, вызванные пыльцой растений, кожные высыпания, слезотечение и насморк. В то же время аллергии на бытовые, пищевые аллергены и лекарственные препараты могут возникать в любое время года. Своевременное выявление аллергий и правильное лечение имеют большое значение для улучшения качества жизни пациентов.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Агентство обязательного медицинского страхования, пакет услуг, покрываемых обязательным медицинским страхованием, включает широкий спектр медицинских услуг по диагностике и лечению аллергий. В 2024 году за счет обязательного медстрахования было оказано 20 065 медицинских услуг, связанных с диагностикой и лечением аллергических заболеваний.

Услуги, включенные в этот пакет, позволяют точно определить причины аллергии и составить индивидуальный план лечения. Для выявления причины аллергии применяются тесты на специфические антитела IgE и IgG в крови. Аллергологические панели помогают установить специфическую аллергию на антибиотики, пищу и респираторные аллергены.

Среди этих панелей предусмотрен и педиатрический вариант, предназначенный для выявления часто встречающихся аллергий у детей. Цель аллергологических панелей — точно определить причину заболевания, что позволяет врачам разработать индивидуальный и эффективный план лечения. Кроме этих обследований, по медицинским показаниям проводятся и другие необходимые анализы (общий и биохимический анализ крови, рентген, УЗИ и др.) — также за счет обязательного медицинского страхования.

Эти обследования позволяют точно установить причины таких симптомов, как одышка, удушье, пониженное давление (гипотония), отеки, чихание, заложенность носа, кожные реакции (зуд, сыпь и др.), покраснение и отек конъюнктивы, а также других аллергических жалоб.

Кроме того, при наличии медицинских показаний за счет обязательного медицинского страхования проводится и стационарное лечение аллергических заболеваний. Для получения этих услуг застрахованные лица должны сначала обратиться к семейному врачу или профильному специалисту. Указанные услуги — лабораторные и инструментально-диагностические обследования, стационарное лечение — выполняются на основании медицинского заключения в государственных медицинских учреждениях, подведомственных объединению TƏBİB, а также в соответствующих научно-исследовательских институтах министерства здравоохранения.

Следует отметить, что аллергические реакции могут возникнуть при прямом контакте аллергена с кожей, его попадании в дыхательные пути или пищеварительную систему, укусах насекомых и по другим причинам. Наиболее распространенные аллергены — шерсть животных, пыль, продукты питания, косметика, лекарства, пыльца растений, никотиновый дым и пр. Аллергические реакции могут быть вызваны и нарушениями пищеварения, воспалительными процессами в кишечнике, а также глистными инвазиями. У грудных детей причиной аллергии может стать отказ от грудного вскармливания и переход на искусственное питание.

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