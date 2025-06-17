Диагностика и стационарное лечение аллергий в Азербайджане

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Агентство обязательного медицинского страхования, пакет услуг, покрываемых обязательным медицинским страхованием, включает широкий спектр медицинских услуг по диагностике и лечению аллергий. В 2024 году за счет обязательного медстрахования было оказано 20 065 медицинских услуг, связанных с диагностикой и лечением аллергических заболеваний.

Весной традиционно обостряются аллергические реакции. Особенно часто наблюдаются респираторные аллергии, вызванные пыльцой растений, кожные высыпания, слезотечение и насморк. В то же время аллергии на бытовые, пищевые аллергены и лекарственные препараты могут возникать в любое время года. Своевременное выявление аллергий и правильное лечение имеют большое значение для улучшения качества жизни пациентов.

Услуги, включенные в этот пакет, позволяют точно определить причины аллергии и составить индивидуальный план лечения. Для выявления причины аллергии применяются тесты на специфические антитела IgE и IgG в крови. Аллергологические панели помогают установить специфическую аллергию на антибиотики, пищу и респираторные аллергены.

Среди этих панелей предусмотрен и педиатрический вариант, предназначенный для выявления часто встречающихся аллергий у детей. Цель аллергологических панелей — точно определить причину заболевания, что позволяет врачам разработать индивидуальный и эффективный план лечения. Кроме этих обследований, по медицинским показаниям проводятся и другие необходимые анализы (общий и биохимический анализ крови, рентген, УЗИ и др.) — также за счет обязательного медицинского страхования.

Эти обследования позволяют точно установить причины таких симптомов, как одышка, удушье, пониженное давление (гипотония), отеки, чихание, заложенность носа, кожные реакции (зуд, сыпь и др.), покраснение и отек конъюнктивы, а также других аллергических жалоб.

Кроме того, при наличии медицинских показаний за счет обязательного медицинского страхования проводится и стационарное лечение аллергических заболеваний. Для получения этих услуг застрахованные лица должны сначала обратиться к семейному врачу или профильному специалисту. Указанные услуги — лабораторные и инструментально-диагностические обследования, стационарное лечение — выполняются на основании медицинского заключения в государственных медицинских учреждениях, подведомственных объединению TƏBİB, а также в соответствующих научно-исследовательских институтах министерства здравоохранения.

Следует отметить, что аллергические реакции могут возникнуть при прямом контакте аллергена с кожей, его попадании в дыхательные пути или пищеварительную систему, укусах насекомых и по другим причинам. Наиболее распространенные аллергены — шерсть животных, пыль, продукты питания, косметика, лекарства, пыльца растений, никотиновый дым и пр. Аллергические реакции могут быть вызваны и нарушениями пищеварения, воспалительными процессами в кишечнике, а также глистными инвазиями. У грудных детей причиной аллергии может стать отказ от грудного вскармливания и переход на искусственное питание.