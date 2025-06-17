Уход Хаменеи не настал. Хотя и приближается

На фоне войны между Израилем и Ираном, которая из ограниченных ударов по военным объектам стремительно переросла в полномасштабные атаки на гражданскую инфраструктуру, аналитики сосредоточили внимание на двух ключевых вопросах: - Вступят ли напрямую в конфликт Соединённые Штаты Америки? - Воспользуется ли иранское общество ситуацией, чтобы свергнуть ослабленный теократический режим? На сегодняшний день ведущие эксперты по Ближнему Востоку выдвигают разнообразные гипотезы, однако дать обоснованные ответы на эти вопросы пока невозможно.

Опасения Трампа Что касается участия в войне Соединённых Штатов, то не вызывает сомнений, что израильская операция «Ам Калави» началась с одобрения Вашингтона, хоть и без его непосредственного вмешательства. Фактически президент Дональд Трамп дал израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху карт-бланш. При этом военные базы и ВМС США в регионе принимают участие в защите Израиля от иранских ракет и беспилотников. И тем не менее, Трамп настойчиво избегает прямого вовлечения, предупреждая: если Иран нанесёт удары по американским базам или персоналу, незамедлительно последует жесткий ответ. В данный момент риторика Трампа направлена лишь на сдерживание Тегерана. Но, по мнению экспертов, если в течение ближайших недель действия Израиля не приведут к капитуляции Ирана по ядерному вопросу, прямое вмешательство США станет неизбежным. Хотя, по оценке аналитиков телеканала CNN, Трампа склоняют к тому, чтобы не участвовать в этом конфликте напрямую. Но если доведённое до отчаяния руководство Ирана все-таки решится атаковать американские базы или объекты по всему миру, то Вашингтону придётся жёстко отреагировать. В том числе, ради сохранения собственного авторитета. Также не исключён вариант, при котором Иран попытается оказать давление на Трампа посредством атак на международное судоходство в Персидском заливе или в Красном море, что может вызвать глобальный энергетический кризис и дестабилизировать мировую экономику.

На президента США также оказывает давление собственная партия. Республиканцы настаивают на действиях, которые могут предпринять только США. К примеру, нанесение удара по подземному ядерному объекту в Фордо. Логика сторонников этой меры заключается в том, что Иран сейчас особенно уязвим, а потому столь благоприятного для нейтрализации ядерной угрозы момента может больше и не быть. Опасения Трампа подкреплены опытом прошлых конфликтов: как показывает исторический опыт, цели, поставленные Вашингтоном в отношении Ближнего Востока, зачастую оказывались ошибочными, а последствия — разрушительными. Безусловно, соблазн сместить в Иране режим аятолл может быть велик, но примеры Ирака и Сирии показали, что вакуум власти в странах Ближнего Востока зачастую приводит к хаосу и распаду госструктур. Более того, вмешательство в конфликт противоречит ключевому лозунгу президентской кампании Трампа — «Америка прежде всего», отражающему изоляционистские настроения его сторонников, сформированные негативным опытом американского военного присутствия в Афганистане и Ираке. Совсем недавно Трамп выступил с программной речью, в которой провозгласил новое видение для региона – отныне Ближний Восток должен быть ориентирован не на терроризм и войны, а на торговлю и экспорт технологий. Следовательно, прямая военная интервенция полностью противоречила бы этому подходу.

Скептицизм республиканцев-изоляционистов Однако сторонники жёсткой линии в Вашингтоне утверждают, что Трамп располагает уникальной возможностью реализовать собственное видение - ликвидировать ядерную угрозу Ирана и, возможно, способствовать смене режима. Тем более, что пока неясно, сможет ли Израиль в одиночку уничтожить иранскую ядерную программу, даже несмотря на безусловные успехи в ликвидации ключевых военных и научных руководителей ИРИ. Однако Трамп сталкивается и с растущими внутренними противоречиями: трансформация Республиканской партии США в более изоляционистскую силу вынуждает ключевых сторонников Трампа, в частности, Такера Карлсона и Чарли Керка, удерживать президента, дабы не подрывать доверие электората, от втягивания в очередную ближневосточную войну. Таким образом, хотя Трамп и не желает вмешательства, но если в ближайшее время Иран не пойдёт на уступки, то давление «ястребов» внутри Республиканской партии может оказаться сильнее изоляционистских настроений. При этом, как подчеркивают аналитики, ослабли не только позиции Трампа внутри страны, но и его образ влиятельного лидера на международной арене. Что же касается второго вопроса, связанного с возможностью антиклерикальной революции в Иране, то он представляется ещё более неоднозначным.

Израильский премьер-министр Нетаньяху дважды публично обратился к иранскому народу с призывом свергнуть режим. Исходя из социальных и экономических трудностей, этнических и политических разногласий внутри страны, уничтожения значительной части силового и военного аппарата ИРИ, а также разрушений, вызванные израильскими ударами по гражданской инфраструктуре, можно предположить, что для смены власти в Иране действительно сложились необходимые условия. Тем не менее, как отмечают эксперты американского Совета по международным отношениям, было бы наивным считать, что массовые протесты в Иране могут вспыхнуть по призыву из-за рубежа. Стивен Кук, один из аналитиков Совета, подчеркнул, что Израиль стремится создать такие условия, при которых сам народ Ирана может восстать, однако подобные процессы требуют времени и зависят от множества факторов. Рэй Такей, еще один эксперт Совета, отметил, что связь между государством и обществом в Иране давно утрачена. По его словам, у режима слишком много патологий, чтобы их перечислить, но при этом не теряет актуальности вопрос — способно ли иранское общество даже в его ослабленном состоянии нанести решающий удар по власти? Как пишет в этой связи издание Middle East Forum, даже несмотря на волну одобрения в социальных сетях израильских действий, большинство иранцев пока воздерживаются от активных протестов. Многие жители крупных городов предпочли покинуть столицу, опасаясь нестабильности - люди помнят о кровавых подавлениях протестов в 2017, 2019 и 2022 годах.