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Израиль атаковал военные объекты Ирана
Новость дня
Израиль атаковал военные объекты Ирана

Баллистические ракеты летят на Израиль

обновлено 19:55
19:55 2037

Израильские военные зафиксировали новый запуск ракет со стороны Ирана.

Об этом сообщила армейская пресс-служба.

В ее заявлении говорится, что начата работа по перехвату этих ракет. Населению центральной части страны предписано перейти в укрытия и находиться там до дальнейшего распоряжения.

*** 18:18

Вооруженные силы Ирана осуществили запуск новой волны баллистических ракет по израильской территории.

Об этом сообщило агентство Tasnim.

Оно указывает, что запуск был произведен силами Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана).

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