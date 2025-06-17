Баллистические ракеты летят на Израиль

Израильские военные зафиксировали новый запуск ракет со стороны Ирана.
Об этом сообщила армейская пресс-служба.
В ее заявлении говорится, что начата работа по перехвату этих ракет. Населению центральной части страны предписано перейти в укрытия и находиться там до дальнейшего распоряжения.
*** 18:18
Вооруженные силы Ирана осуществили запуск новой волны баллистических ракет по израильской территории.
Об этом сообщило агентство Tasnim.
Оно указывает, что запуск был произведен силами Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана).