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Обыски в доме Самвела Карапетяна: есть задержанные

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18:37 1669

Подразделение криминальной полиции МВД Армении проводит обыск в доме бизнесмена главы ГК «Ташир», российского бизнесмена Самвела Карапетяна, сообщает Sputnik Aрмения.

Машины у дома Карапетяна эвакуировали. Адвокат отказался от комментариев.

В МВД Армении сообщили, что в результате проводимых действий есть задержанные. Армянские СМИ утверждают, что среди задержанных есть и сам Самвел Карапетян, но пока официальной информации о его задержании нет.

На кадрах видно, что на крыльце дома стоит племянник бизнесмена — Нарек Карапетян, во дворе много людей — друзья, знакомые, сотрудники правоохранительных органов. Все это произошло сразу после того, как Самвел Карапетян выступил с заявлением в защиту Армянской Апостольской церкви.

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