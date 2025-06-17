АЖД сокращает расстояния: налажено железнодорожное сообщение с еще одним приграничным районом

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) восстановило железнодорожное сообщение с еще одним приграничным регионом страны – Газахским районом. С 15 июня в целях обеспечения удовлетворенности пассажиров маршрут скоростных поездов Баку–Агстафа–Баку продлен до станции Газах. Ранее, 3 января, АЖД восстановила маршрут Баку–Балакен–Баку, предоставив жителям Загатальского и Балакенского районов, расположенных на значительном удалении от столицы, возможность комфортных и безопасных поездок на поезде. Продажа билетов по маршруту Баку–Газах–Баку началась 5 июня. Впервые в этом направлении курсируют современные одноэтажные поезда производства компании Stadler Rail Group. Если прежде действовавшими до декабря 2019 года поездами пассажиры добирались из Баку в Газах за 8 часов 25 минут, то теперь это расстояние преодолевается за 5 часов 36 минут.

Поезда отправляются из Баку в Газах ежедневно в 08:00 и 18:00, прибывая в пункты назначения соответственно в 13:36 и 23:36. В направлении Газах–Баку поезда отправляются ежедневно в 08:00 и 16:20, прибывая на Бакинскую пассажирскую станцию в 13:29 и 21:49. На маршруте применяется динамическая ценовая политика, минимальная стоимость проезда в одну сторону из Баку в Газах в классе стандарт составляет 16.20 AZN. Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах, в мобильном приложении ADY Mobile или на официальном сайте АЖД (https://ticket.ady.az). С вводом в эксплуатацию маршрута Баку–Газах–Баку прогнозируется ощутимый рост пассажирских перевозок. По предварительным оценкам, ожидается перевозка дополнительно около 10 000 пассажиров в год по этому маршруту.

В целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения поездов по маршруту Баку–Газах–Баку АЖД капитально отремонтировала и реконструировала железную дорогу на участке Агстафа–Газах. На железнодорожной линии Баку–Газах, в частности, были осуществлены проектные работы по налаживанию систем энергоснабжения, связи и сигнализации. Также отремонтировано здание станции Газах, обновлен зал ожидания. Продление маршрута Баку–Агстафа до Газаха удовлетворит транспортные потребности людей, путешествующих в этом направлении и проживающих в данном регионе. Тем самым, жители Газахского района обретут возможность более комфортных, безопасных и выгодных путешествий. В целом, открытие железнодорожной линии в приграничном регионе имеет стратегическое, экономическое и социальное значение. Железная дорога стимулирует приток инвестиций, поддерживает развитие малого и среднего бизнеса, облегчает доставку сырья и готовой продукции, способствуя дальнейшему развитию региона. С восстановлением маршрута Баку–Газах–Баку, обладающий большим туристическим потенциалом Газахский район станет значительно доступнее и для туристов.