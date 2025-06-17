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Как Азербайджан эвакуирует граждан из Израиля?

18:46 1243

Обращения, поступающие на горячие линии посольства Азербайджана в Израиле и Иране, а также генерального консульства в Тебризе, рассматриваются ежедневно, заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

По его словам, продолжаются меры по получению соответствующих разрешений для пересечения сухопутной границы гражданами Азербайджана и других стран, желающими покинуть Иран.

Гаджизаде отметил, что граждане Азербайджана в Израиле соответственно направляются в соседние Египет и Иорданию.

«До настоящего времени в посольство и генеральное консульство Азербайджана в Иране поступило около 500 обращений от граждан Азербайджана. Более 60 граждан Азербайджана пересекли границу. Наряду с этим, более 1200 обращений из 51 страны в настоящее время рассматриваются, и для них обеспечиваются соответствующие разрешения на пересечение границы. Приняты соответствующие меры для перехода 34 граждан Азербайджана, находящихся в Израиле, в Иорданию», - заметил представитель МИД.

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