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Израиль атаковал военные объекты Ирана
Новость дня
Израиль атаковал военные объекты Ирана

Дозаправщики ВВС США вылетели на базу «Эмир Султан»

19:01 968

Около 20 американских заправочных самолетов в сопровождении нескольких эскадрилий истребителей F-35 и F-16 направляются на авиабазу «Эмир Султан» в Саудовской Аравии.

Об этом сообщают источники OSINT в социальных сетях.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон направит дополнительные силы на Ближний Восток. По его словам, такое решение принято в минувшие выходные. «Я отдал распоряжение о развертывании дополнительных сил и средств в зоне ответственности Центрального командования Соединенных Штатов», — написал Хегсет в соцсети X.

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