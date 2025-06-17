Дозаправщики ВВС США вылетели на базу «Эмир Султан»

Около 20 американских заправочных самолетов в сопровождении нескольких эскадрилий истребителей F-35 и F-16 направляются на авиабазу «Эмир Султан» в Саудовской Аравии.
Об этом сообщают источники OSINT в социальных сетях.
Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Пентагон направит дополнительные силы на Ближний Восток. По его словам, такое решение принято в минувшие выходные. «Я отдал распоряжение о развертывании дополнительных сил и средств в зоне ответственности Центрального командования Соединенных Штатов», — написал Хегсет в соцсети X.