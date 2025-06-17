Израиль все же жаждет убить Хаменеи. Рахбар с семьей в бункере

После нападения Израиля на Иран в региональном политическом и экспертном дискурсе всё чаще поднимается вопрос о возможном устранении верховного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Али Хаменеи. Хотя официально Израиль не подтвердил наличие подобного плана, сам факт обсуждения этой возможности сигнализирует о потенциальном сдвиге в стратегии, последствия которой могут оказаться далеко идущими как для Ирана, так и для всего Ближнего Востока. Характеристика Али Хаменеи как «нового Гитлера Ближнего Востока» впервые была озвучена в 2019 году наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом в его интервью газете New York Times. Наследный принц подчеркнул тогда, что уроки европейской политики умиротворения, потерпевшей крах в XX веке, нельзя повторять в условиях иранской угрозы.

Цахи Ханегби, глава Совета национальной безопасности Израиля, заявил в недавнем интервью, что Израиль не планирует убийства Хаменеи, а нынешняя кампания нацелена на устранение ключевых фигур в иранском военном и ядерном руководстве. Но уже спустя сутки премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью американскому телеканалу ABC высказался более резко. По его словам, устранение Хаменеи «не приведёт к эскалации, а положит конец конфликту», подчеркнув, что именно Тегеран на протяжении десятилетий сеет террор на Ближнем Востоке. «Мы сделаем то, что необходимо», — добавил премьер-министр, намекая на готовность к дальнейшим шагам против иранского руководства. И хотя, как уже сообщал haqqin.az, Хаменеи вместе с семьёй и сыном Моджтабой был эвакуирован в подземный бункер в районе Левизан на северо-востоке от Тегерана, Израиль, по информации западных разведывательных источников, способен выявить местоположение и атаковать цель даже в условиях глубокой конспирации, как это уже было сделано в отношении лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы.

Следует учесть, что с точки зрения региональной политики и идеологической архитектуры Ирана положение Али Хаменеи является поистине уникальным. Он не только глава государства, но и высший религиозный авторитет в шиитской «оси сопротивления». Следовательно, его устранение - это удар по идеологической преемственности, заложенной аятоллой Хомейни в 1979 году, который может привести к краткосрочному распаду управленческой вертикали Исламской Республики Иран, охватывающей Ливан, Сирию, Ирак, Йемен, сектор Газы и палестинские территории на Западном берегу. По мнению высокопоставленного израильского источника в сфере безопасности, «смерть Хаменеи создаст вакуум в управлении «осью сопротивления» и значительно ослабит оперативные связи между Тегераном и его союзниками в регионе. Это будет позитивным исходом для безопасности государства Израиль». В свою очередь, противники подобного шага указывают на целый ряд стратегических рисков. Во-первых, ликвидация рахбара может спровоцировать немедленную эскалацию конфликта со стороны всех прокси-структур Ирана, включая массированные ракетные обстрелы из Ливана, Сирии, Йемена и Газы. Во-вторых, она может ускорить реализацию иранской ядерной программы. И, наконец, в-третьих, вероятный преемник Хаменеи, его сын Моджтаба, считается ещё более идеологически жёстким, что лишь усилит радикализацию режима. Кроме того, акт политического убийства главы государства с высокой степенью вероятности вызовет международное осуждение, включая Соединённые Штаты, Европейский Союз и арабских партнёров Израиля — прежде всего, Саудовской Аравии, Иордании и Египта. Что, в свою очередь, может осложнить коалиционные и дипломатические усилия по региональной стабилизации.