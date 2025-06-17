Трамп проведет заседание по Ирану

Президент США Дональд Трамп во вторник, 17 июня, встретится со своей командой по национальной безопасности в Ситуационной комнате Белого дома в связи с войной между Израилем и Ираном.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Напомним, Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев», нацеленную на иранскую ядерную программу. В ответ Иран через сутки нанёс удары по территории Израиля. В последующие дни обе стороны вновь обменялись ударами, сообщив о погибших и пострадавших, а также о повреждениях инфраструктуры.