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Россиянин выпрыгнул из поезда в Литве. Его ищут с вертолетом и собаками

19:31 849

21-летний гражданин России выпрыгнул из транзитного поезда в окрестностях литовского города Кибартай, который находится на границе Литвы с Россией, сообщает Delfi.

По данным полиции Литвы, россиянин 2004 года рождения въехал в Литву законно по упрощенному транзитному документу. За 25 минут до прибытия поезда на станцию Кибартай, в районе 6 утра, проводник обнаружил открытую дверь. Предполагается, что через эту дверь пропавший гражданин России мог покинуть поезд.

Россиянина разыскивают пограничники и полиция Литвы. На поиски отправили специалистов со служебными собаками и подняли вертолет Службы охраны госграницы.

Почему гражданин РФ сошел с поезда, неизвестно. Теперь ему грозит штраф в размере от 70 до 300 евро, после задержания его вышлют из Литвы. В полиции уже начали административное расследование.

Транзитная ветка в Калининград проходит по территории Литвы. Ее протяженность — 227 километров. На контрольно-пропускном пункте в литовском Кене российские пассажиры проходят погранконтроль. Специальные документы для транзита россиян выдаются бесплатно, но они позволяют находиться только в вагоне и лишь на время рейса, отмечает издание «Волна».

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