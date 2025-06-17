USD 1.7000
EUR 1.9654
RUB 2.1656
Подписаться на уведомления
Израиль атаковал военные объекты Ирана
Новость дня
Израиль атаковал военные объекты Ирана

Мерц ждет падения иранской власти

19:59 291

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на то, что итогом операции Израиля в Иране станет смена власти в Тегеране.

«Мы здесь имеем дело с террористическим режимом, как внутри страны, так и извне. Было бы хорошо, если бы пришел конец этому режиму», - утверждал он в интервью телеканалу ARD.

При этом канцлер считает, что часть правительства Ирана якобы могла бы участвовать в переговорах. «Все еще существует возможность для части правительства, которая пока способна действовать, вернуться за стол переговоров. Предложение в силе», - сказал Мерц. «И если оно [правительство Ирана] не готово начать переговоры, то Израиль доведет дело до конца», - сказал канцлер.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки Исламская Республика осуществила ответную атаку. В последующие дни Израиль и Иран вновь обменялись ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов на их территории, но заявили, что ущерб был ограниченным.

Баллистические ракеты летят на Израиль
Баллистические ракеты летят на Израиль обновлено 19:55
19:55 2065
У берегов Ирана горит танкер российского теневого флота
У берегов Ирана горит танкер российского теневого флота видео; обновлено 19:52
19:52 4629
Трамп проведет заседание по Ирану
Трамп проведет заседание по Ирану
19:24 682
Мохсен Банаи: «Иран остался без Рахбара»
Мохсен Банаи: «Иран остался без Рахбара» эксклюзив
16:09 6304
АЖД сокращает расстояния: налажено железнодорожное сообщение с еще одним приграничным районом
АЖД сокращает расстояния: налажено железнодорожное сообщение с еще одним приграничным районом новый поворот
18:42 2012
Уход Хаменеи не настал. Хотя и приближается
Уход Хаменеи не настал. Хотя и приближается о главном
18:32 2660
Израильские самолеты залетели в Турцию. Фидан всю ночь говорил с главой Пентагона
Израильские самолеты залетели в Турцию. Фидан всю ночь говорил с главой Пентагона
15:41 5033
Израильские аналитики опасаются затяжной войны с Ираном: «Война с Саддамом длилась 8 лет...»
Израильские аналитики опасаются затяжной войны с Ираном: «Война с Саддамом длилась 8 лет...»
15:38 1941
Иран заслужил справедливость
Иран заслужил справедливость слово публицисту, все еще актуально
12:10 6958
Трамп променял Израиль на кроссовки
Трамп променял Израиль на кроссовки наша корреспонденция
17:42 3274
Трамп спасает Хаменеи от смерти
Трамп спасает Хаменеи от смерти обновлено
18:08 10110

ЭТО ВАЖНО

Баллистические ракеты летят на Израиль
Баллистические ракеты летят на Израиль обновлено 19:55
19:55 2065
У берегов Ирана горит танкер российского теневого флота
У берегов Ирана горит танкер российского теневого флота видео; обновлено 19:52
19:52 4629
Трамп проведет заседание по Ирану
Трамп проведет заседание по Ирану
19:24 682
Мохсен Банаи: «Иран остался без Рахбара»
Мохсен Банаи: «Иран остался без Рахбара» эксклюзив
16:09 6304
АЖД сокращает расстояния: налажено железнодорожное сообщение с еще одним приграничным районом
АЖД сокращает расстояния: налажено железнодорожное сообщение с еще одним приграничным районом новый поворот
18:42 2012
Уход Хаменеи не настал. Хотя и приближается
Уход Хаменеи не настал. Хотя и приближается о главном
18:32 2660
Израильские самолеты залетели в Турцию. Фидан всю ночь говорил с главой Пентагона
Израильские самолеты залетели в Турцию. Фидан всю ночь говорил с главой Пентагона
15:41 5033
Израильские аналитики опасаются затяжной войны с Ираном: «Война с Саддамом длилась 8 лет...»
Израильские аналитики опасаются затяжной войны с Ираном: «Война с Саддамом длилась 8 лет...»
15:38 1941
Иран заслужил справедливость
Иран заслужил справедливость слово публицисту, все еще актуально
12:10 6958
Трамп променял Израиль на кроссовки
Трамп променял Израиль на кроссовки наша корреспонденция
17:42 3274
Трамп спасает Хаменеи от смерти
Трамп спасает Хаменеи от смерти обновлено
18:08 10110
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться