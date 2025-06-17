Мерц ждет падения иранской власти

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на то, что итогом операции Израиля в Иране станет смена власти в Тегеране.

«Мы здесь имеем дело с террористическим режимом, как внутри страны, так и извне. Было бы хорошо, если бы пришел конец этому режиму», - утверждал он в интервью телеканалу ARD.

При этом канцлер считает, что часть правительства Ирана якобы могла бы участвовать в переговорах. «Все еще существует возможность для части правительства, которая пока способна действовать, вернуться за стол переговоров. Предложение в силе», - сказал Мерц. «И если оно [правительство Ирана] не готово начать переговоры, то Израиль доведет дело до конца», - сказал канцлер.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки Исламская Республика осуществила ответную атаку. В последующие дни Израиль и Иран вновь обменялись ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов на их территории, но заявили, что ущерб был ограниченным.