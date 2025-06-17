Закрывается представительство Красного Креста в Азербайджане

В соответствии с нормами международного гуманитарного права, Государственная комиссия по делам военнопленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан (Государственная комиссия) осуществляла деятельность в рамках сотрудничества с представительством Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане в сфере освобождения граждан, взятых в плен и заложники, а также поиска пропавших без вести лиц в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, говорится в заявлении Государственной комиссии по делам военнопленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан.

С начала конфликта члены семей военнопленных, заложников и пропавших без вести принимались обеими организациями, их обращения и поднятые вопросы рассматривались, принимались необходимые меры, уточнялись списки, осуществлялся обмен информацией, семьям, включая лиц, освобождённых из плена или заложничества, оказывалась социальная и психологическая поддержка.

В связи с предстоящим прекращением деятельности представительства МККК в Азербайджанской Республике доводим до сведения семей пропавших без вести граждан, что Государственная комиссия и соответствующие государственные органы принимают неотложные меры для выяснения судьбы наших пропавших граждан. В частности, на освобождённых от оккупации территориях интенсивно проводятся поисковые, раскопочные и эксгумационные работы, идентификация обнаруженных останков, а также передача идентифицированных останков без вести пропавших шахидов их семьям.

Сообщаем, что, как и прежде, Рабочая группа Государственной комиссии рассматривает обращения граждан, поддерживает с ними ежедневные контакты и продолжает приём в Рабочей группе.

Для получения информации о пропавших без вести родственниках, а также для предоставления соответствующих материалов, заявлений и обращений граждане могут связаться с Рабочей группой по электронной почте [email protected], по мобильному телефону 010-232-33-77 или по горячей линии 81-61.

Рабочая группа Государственной комиссии расположена по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Исмаил бей Гутгашинлы, 1.