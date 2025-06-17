Европа навсегда перекрывает кран России

План Еврокомиссии по отказу от российского газа «перекрывает кран навсегда». Об этом написала глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в соцсети X.

«Сегодня мы изложили наше предложение о запрете импорта российского газа к концу 2027 года. Европа уже существенно сократила свою зависимость. Теперь мы перекрываем кран навсегда. Россия больше не сможет использовать энергетику как оружие против нас», — утверждает она.

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен во вторник представил предложения Еврокомиссии по полному отказу к концу 2027 года от топлива из России, включая природный газ и СПГ. Ожидается, что новые контракты на поставку запретят заключать уже с конца 2025 года.