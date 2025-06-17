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Израиль атаковал военные объекты Ирана
Новость дня
Израиль атаковал военные объекты Ирана

Мерц о вступлении Украины в НАТО

21:01 962

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает возможным вступление Украины в НАТО в долгосрочной перспективе после завершения войны с Россией. Об этом он заявил в интервью телеканалу ARD по итогам саммита «Большой семерки» (G7) в Канаде.

«Украине было предложено стать членом Европейского союза. Процесс начат. Членство в НАТО - вопрос решенный, но на данный момент эта тема не стоит на повестке. И не может стоять, потому что страна, находящаяся в состоянии войны, не может быть принята в НАТО. Но в более долгосрочной перспективе это, конечно, возможно», - сказал Мерц.

Он подчеркнул, что на данный момент первоочередной задачей является достижение безусловного прекращения огня между Россией и Украиной, после чего, по словам политика, необходимо будет вести переговоры о мирном соглашении.

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