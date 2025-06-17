Мерц о вступлении Украины в НАТО

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает возможным вступление Украины в НАТО в долгосрочной перспективе после завершения войны с Россией. Об этом он заявил в интервью телеканалу ARD по итогам саммита «Большой семерки» (G7) в Канаде.

«Украине было предложено стать членом Европейского союза. Процесс начат. Членство в НАТО - вопрос решенный, но на данный момент эта тема не стоит на повестке. И не может стоять, потому что страна, находящаяся в состоянии войны, не может быть принята в НАТО. Но в более долгосрочной перспективе это, конечно, возможно», - сказал Мерц.

Он подчеркнул, что на данный момент первоочередной задачей является достижение безусловного прекращения огня между Россией и Украиной, после чего, по словам политика, необходимо будет вести переговоры о мирном соглашении.