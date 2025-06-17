Громкое заявление Эрдогана: «Турция не потерпит!»

«Мы вступили в фазу, в которой производство наших систем [вооружений] будет осуществляться в объёмах, реально укрепляющих наш уровень сдерживания», - подчеркнул Эрдоган, особо отметив значимость национального истребителя «Кан» как символа прогресса военно-промышленного комплекса Турецкой Республики.

На фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с резкой, подчеркнуто воинственной речью. Заявив о намерении страны увеличить производство ракет средней и большой дальности, Эрдоган одновременно предостерёг от возможных последствий израильской атаки, подчеркивая, что эти удары коснутся не только Тегерана, но и всей архитектуры безопасности на Ближнем Востоке.

Развитие собственного оборонного сектора, по словам Эрдогана, является стратегическим условием суверенитета страны:

«Если вы не сильны политически, социально- экономически и в военном отношении, значит, у вас нет сдерживающей силы, значит, вы уязвимы», - подчеркнул он.

Одна из ключевых частей выступления турецкого лидера касалась идеологических основ государственной стойкости.

«Как нация, мы скорее умрём, чем будем жить в позоре. Лучше с честью покоиться под землей, чем жить на ней с позором», - заявил Эрдоган, акцентируя внимание на необходимости внутреннего единства в условиях геополитической турбулентности.

Комментируя последствия израильского удара по Ирану, Эрдоган предупредил, что Израиль, заручившийся поддержкой западных стран, совершает стратегическую ошибку, последствия которой будут ощущаться далеко за пределами Ирана.

«Атаки Израиля на Иран касаются не только иранцев. Они будут иметь гораздо более широкие последствия, - подчеркнул президент Турции. - Запад, поддерживающий Израиль, может позже осознать свою ошибку — но будет уже слишком поздно».

По мнению аналитиков, риторика Эрдогана отражает не только тревогу за региональную стабильность, но и стремление Анкары позиционировать себя в качестве одного из ключевых акторов ближневосточной политики.

Завершая речь, Эрдоган дал понять, что внешнеполитическая прочность Турции напрямую зависит от ее внутренней стабильности: «Условием достижения стратегического превосходства в сфере безопасности является сохранение политической стабильности, поддержка сильной экономики, укрепление общественного мира и развитие дипломатических связей».

Выступление Эрдогана следует рассматривать как декларацию о готовности Турецкой Республики усилить свою военную автономию и политическое влияние в условиях нестабильности, вызванной израильско-иранским противостоянием. В создавшейся ситуации Анкара стремится не просто сохранить нейтралитет, но и активно обозначить себя в качестве регионального гаранта баланса сил и участника новой архитектуры безопасности на Ближнем Востоке.

В условиях углубляющегося конфликта Реджеп Тайип Эрдоган делает ставку на идеологическое единство, технологическую независимость и стратегическое устрашение — курс, который уже в ближайшие месяцы может изменить роль Турции в региональной политике.