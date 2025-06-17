Активизировались союзники Израиля в Иране: «Мы готовы начать наступление...»

Военные операции Израиля против Ирана привели к активизации сепаратистских курдских группировок. Лидер Партии свободы Курдистана (PAK) Хусейн Язданпана заявил в Эрбиле о поддержке израильских ударов. «Мы готовы принять участие в нападении на Иран. Мы сделаем все необходимое для установления собственной власти в регионе», — подчеркнул лидер PAK. В заявлении, распространенном от имени партии в Эрбиле, говорится, что в течение последнего года организация приступила к реорганизации своей деятельности и провела структурные изменения. «Мы никогда не откажемся от своей курдской идентичности и прав, будем продолжать борьбу и сделаем все, что в наших силах», — говорится в заявлении. PAK - традиционный союзник правящего в Эрбиле клана Барзани и курдской армии Пешмерга в северном Ираке, участвовала в боях против ИГИЛ совместно с коалицией курдских вооруженных формирований.

Отметим, что иранские курды создали несколько партий и вооруженных группировок. Некоторые из них базируются в северном Ираке, другие действуют на территории самой Исламской Республики. Иранская армия неоднократно наносила удары по позициям курдских группировок в северном Ираке. Вскоре после начала израильских воздушных ударов по Ирану одна из курдских партий — Демократическая партия Иранского Курдистана (PDKI) — обратилась к своим сторонникам с призывом к восстанию с целью свержения режима Хаменеи. «Пока этот режим остается у власти, ситуация будет только ухудшаться. Поэтому первым и самым важным условием спасения граждан Ирана от кризиса, разрушений и мрака является полное устранение и ликвидация этого режима», — говорится в заявлении. PDKI — одна из старейших курдских партий, основана в 1945 году. В тот же день с аналогичным заявлением выступила и PAK, которую считают сравнительно небольшой курдской организацией. «PAK призывает к всеобщему восстанию, чтобы положить конец режиму или ослабить его в Тегеране. Мы надеемся, что народное восстание завершит 46-летнюю эпоху и принесет справедливость за преступления и грабеж», — заявили сепаратисты. Генеральный секретарь другой курдской группировки, Komala, Абдулла Мохтади находится в Вашингтоне и после ракетных ударов Израиля по Тегерану выступил с большим интервью. А.Мохтади провел ряд встреч с представителями американской администрации и экспертами по Ирану в Вашингтоне, о чем он сам сообщил на своей странице в Х.