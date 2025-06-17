Обсуждены результаты и предстоящие задачи в сферах занятости, труда и соцзащиты

Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев подчеркнул, что начиная с 2018 года по указам и распоряжениям президента Ильхама Алиева последовательно реализуются пять пакетов социальных реформ, охватывающих более четырех миллионов граждан. Каждый из этих пакетов предусматривал не только повышение заработной платы и пенсий, но и увеличение пособий и стипендий.

Новое увеличение пособий и пенсий стало очередным важным шагом в укреплении системы социальной защиты в Азербайджане, подтверждая, что реформы, направленные на обеспечение благосостояния граждан, успешно продолжаются и в этом году.

Основные категории граждан, на которых распространяется повышение, включают семьи шехидов, малообеспеченные семьи, лиц с инвалидностью, в том числе получивших инвалидность в результате войны, женщин, имеющих более пяти детей, семьи, потерявшие кормильца, и другие уязвимые группы. Повышение социальных выплат в рамках каждого пакета реформ и достигнутый в последние годы серьезный рост этих выплат являются практическим выражением особой заботы государства о таких гражданах.

Отмечено, что граждане, чьи пособия и пенсии были увеличены, начнут получать выплаты с учетом повышения уже с будущего месяца. В целом объем ежегодных средств, выделяемых на выплату пособий и пенсий, в 2018–2025 годах увеличился в 5 раз. За этот период минимальная пенсия выросла почти в 3 раза, а средняя месячная пенсия — в 2,6 раза. Средства, выделяемые ежегодно на пенсионные выплаты, в 2025 году превысили 7,2 миллиарда манатов, что в 2 раза больше по сравнению с 2018 годом.

На заседании также шла речь о проделанной работе по расширению возможностей интеграции лиц с инвалидностью в общество. Отмечено, что в текущем году в закон «О правах лиц с инвалидностью» были внесены изменения, предусматривающие добавление новых статей о языке жестов и обеспечении доступа к информации для лиц с инвалидностью. Подчеркнуто, что в стране азербайджанский язык жестов официально признан языком общения для лиц с полной потерей слуха при устном использовании государственного языка.

Было также обращено внимание на реализацию института усыновления и патронатных семей. За первые пять месяцев этого года министерством были усыновлены 62 ребенка, еще 14 переданы под опеку в патронатные семьи. Также обсуждались шаги по совершенствованию трудового законодательства. Было отмечено, что на весенней сессии Всемирного банка и Международного валютного фонда 2025 года Азербайджан был представлен как одна из трех стран с успешным опытом реформ в области женского труда, и реформы, проведенные в этой сфере в последние годы, были представлены как образцовые.

Подчеркнуто, что работа по расширению международных связей в сфере труда и социальной защиты продолжается, и в настоящее время готовятся проекты соглашений о сотрудничестве в социальной сфере с рядом стран.

На заседании также были обсуждены вопросы политики занятости, социальной защиты, социального страхования и пенсионного обеспечения, усыновления, медико-социальной экспертизы лиц с инвалидностью и связанные с ними направления, а также совершенствование законодательства в области трудовых отношений, государственной службы и кадров, разработка проектов нормативно-правовых актов, стратегическое планирование и инновации, международное сотрудничество и работа с общественностью. Кроме того, были утверждены еще 24 профессиональных и квалификационных стандарта.