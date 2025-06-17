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Израиль атаковал военные объекты Ирана
Новость дня
Израиль атаковал военные объекты Ирана

Эрдоган: Нетаньяху - самая большая угроза

21:23 670

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, в ходе которого заявил, что атаки Израиля на Иран показали, что администрация Биньямина Нетаньяху несет самую большую угрозу безопасности Ближневосточного региона.

«Президент Эрдоган заявил, что Турция ведет интенсивные дипломатические контакты после нападения Израиля на Иран и продолжит усилия, чтобы положить конец спирали насилия, начало которой положили эти атаки. Он отметил, что Нетаньяху в очередной раз показал, что является самой большой угрозой для безопасности региона», - говорится в сообщении администрации турецкого лидера по итогам телефонных переговоров.

Эрдоган также подчеркнул, что нападение Израиля на Иран отвело на второй план гуманитарный кризис и геноцид в Газе, заявив, что «нельзя допустить, чтобы в эти события была вовлечена Сирия».

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