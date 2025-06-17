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Израиль атаковал военные объекты Ирана
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Израиль атаковал военные объекты Ирана

США призвали граждан избегать Голубой мечети в Ереване

21:49 394

Американское посольство в Армении призвало избегать посещения посольства Ирана и Голубой мечети в Ереване. Об этом говорится в обновлении правил безопасности для граждан США.

В связи с продолжающимся израильско-иранским конфликтом посольство США рекомендует гражданам США проявлять повышенную осторожность.

В частности, избегать демонстраций и больших собраний, следовать инструкциям местных властей.

«Избегайте мест, связанных с правительством Ирана, включая посольство Ирана в Ереване, консульство Ирана в Сюнике, Иранский торговый центр и Голубую мечеть», - говорится в сообщении.

В посольстве обратили внимание на то, что некоторые рейсы в Армению и из Армении используют воздушное пространство Ирана. Эти рейсы могут быть отменены, задержаны или отклонены.

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