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Израиль атаковал военные объекты Ирана
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Израиль атаковал военные объекты Ирана

Баку и Лондон обсудили израильско-иранский конфликт

21:53 119

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора обсудил с британским коллегой Дэвидом Лэмми региональную ситуацию на фоне израильско-иранского противостояния. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана.

Согласно информации, стороны также провели обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, а также перспективе мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Британский министр передал поздравления по случаю Дня национального спасения и поблагодарил за поздравления по случаю национального праздника Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии – Дня рождения Короля. Он также отметил, что британская сторона высоко ценит письмо с соболезнованиями, направленное президентом Ильхамом Алиевым в связи с гибелью граждан Великобритании в результате крушения пассажирского самолета компании Air India вблизи индийского города Ахмедабада. Министр Джейхун Байрамов, в свою очередь, поблагодарил за поздравления и выразил соболезнования.

Стороны выразили серьезную обеспокоенность ситуацией с безопасностью в регионе, возникшей в результате израильско-иранского столкновения, и подчеркнули важность продолжения контактов и переговоров дипломатическими путями с целью предотвращения дальнейшей эскалации ситуации.

Министры также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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