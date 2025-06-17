В Стамбуле арестовали Кемалеттина Гюлена

Родственник умершего лидера террористической организации FETÖ Фетхуллаха Гюлена был арестован за публикацию оскорбительных сообщений в социальных сетях в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, сообщила газета Sabah.

Отмечается, что Кемалеттин Гюлен, двоюродный брат Фетуллаха Гюлена, был задержан из-за оскорбительных постов, размещенных на его странице в социальной сети, в которых он выражал неуважение к президенту Эрдогану и Ататюрку.

Главная прокуратура Стамбула инициировала расследование в отношении Кемалеттина Гюлена по обвинениям в «оскорблении президента» и «преступлениях против Ататюрка».

Согласно информации, после задержания Кемалеттин Гюлен был доставлен в полицейский участок для проведения процедур, а затем дал показания в здании суда Стамбула. После допроса Кемалеттина Гюлена заключили под стражу и отправили в изолятор.