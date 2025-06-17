Бывшая жена Путина попала под санкции

Власти Канады внесли в санкционные списки бывшую жену президента России Владимира Путина Людмилу. Об этом говорится в документах, опубликованных на сайте канадского правительства.

В них указано, что рестрикции вводятся в отношении Людмилы Александровны Очеретной, которая ранее носила фамилию Путина и Шкребнева (девичья фамилия). Она состояла в браке с президентом РФ с 1983 по 2013 годы. Также в санкционные списки попал и ее нынешний муж Артур Очеретный.

Кроме того, в списках фигурируют дальние родственники президента Михаил Путин и Михаил Шеломов.

Канада также внесла в санкционные списки дочь бывшего президента России Бориса Ельцина (1991-1999) Татьяну Юмашеву. В списках оказался ее третий муж Валентин Юмашев.