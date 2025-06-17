USD 1.7000
EUR 1.9654
RUB 2.1656
Подписаться на уведомления
Израиль атаковал военные объекты Ирана
Новость дня
Израиль атаковал военные объекты Ирана

Лидеры G7 не смогли убедить Трампа

22:39 1190

Дискуссия лидеров стран «Большой семерки» за ужином в предпоследний день саммита в Канаде не смогла убедить Дональда Трампа ужесточить санкции против России, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Публично Трамп заявил на полях саммита, что санкции обходятся США в «огромные деньги». На ужине он повторил этот аргумент — и другие из тех, что он приводил раньше против ужесточения, рассказали собеседники Bloomberg.

Тем не менее, ожидается, что в заявлении премьер-министра Канады Марка Карни по итогам саммита (Канада в этот раз председательствует) будет сказано, что G7 «поддерживает мирные усилия под руководством США», Украина «продемонстрировала готовность к прекращению огня», а Россия — нет, и союзникам Киева необходимо продолжать оказывать давление на Москву посредством санкций, пишет Bloomberg.

Владимир Зеленский, прилетевший на саммит, встретился с Карни. Премьер Канады сообщил, что его страна выделит Украине дополнительно два миллиарда канадских долларов в качестве военной помощи и еще 2,3 миллиарда — в виде кредитов. Кроме того, Канада ввела санкции в отношении более чем 40 юрлиц «в России и за ее пределами», а также в отношении 200 судов «теневого флота».

На саммите G7, проходившем с 15 по 17 июня 2025 года в деревне Кананаскис в провинции Альберта Канады, Владимир Зеленский должен был лично встретиться с Дональдом Трампом. Однако американский президент покинул саммит досрочно в ночь на 17 июня, и, вернувшись в Вашингтон, созвал совещание с командой по национальной безопасности в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Встреча лидеров Украины и США не состоялась.

Лидер Германии снимает шляпу перед Израилем
Лидер Германии снимает шляпу перед Израилем обновлено 23:32
23:32 2474
Активизировались союзники Израиля в Иране: «Мы готовы начать наступление...»
Активизировались союзники Израиля в Иране: «Мы готовы начать наступление...» главное на этот час
22:14 6390
Большая война: Трамп готовит удар по ядерным объектам Ирана
Большая война: Трамп готовит удар по ядерным объектам Ирана обновлено 21:08
21:08 15762
Иран не останавливается
Иран не останавливается видео; обновлено 22:54
22:54 9233
Эльджан впервые стал призером ЧМ: «Я буду первым в Азербайджане чемпионом мира и олимпийским чемпионом в весе до 90 кг!»
Эльджан впервые стал призером ЧМ: «Я буду первым в Азербайджане чемпионом мира и олимпийским чемпионом в весе до 90 кг!» видео, фото, обновлено
22:39 5720
Иран сбил израильский военный самолет
Иран сбил израильский военный самолет видео; обновлено 23:35
23:35 4473
Громкое заявление Эрдогана: «Турция не потерпит!»
Громкое заявление Эрдогана: «Турция не потерпит!» главное на этот час
21:02 6003
Израиль все же жаждет убить Хаменеи. Рахбар с семьей в бункере
Израиль все же жаждет убить Хаменеи. Рахбар с семьей в бункере haqqin.az из Иерусалима
19:04 4547
Уход Хаменеи не настал. Хотя и приближается
Уход Хаменеи не настал. Хотя и приближается о главном
18:32 4439
Закрывается представительство Красного Креста в Азербайджане
Закрывается представительство Красного Креста в Азербайджане
20:41 3408
Иран с удавкой длиной 33 км
Иран с удавкой длиной 33 км наша аналитика, все еще актуально
17:08 6171

ЭТО ВАЖНО

Лидер Германии снимает шляпу перед Израилем
Лидер Германии снимает шляпу перед Израилем обновлено 23:32
23:32 2474
Активизировались союзники Израиля в Иране: «Мы готовы начать наступление...»
Активизировались союзники Израиля в Иране: «Мы готовы начать наступление...» главное на этот час
22:14 6390
Большая война: Трамп готовит удар по ядерным объектам Ирана
Большая война: Трамп готовит удар по ядерным объектам Ирана обновлено 21:08
21:08 15762
Иран не останавливается
Иран не останавливается видео; обновлено 22:54
22:54 9233
Эльджан впервые стал призером ЧМ: «Я буду первым в Азербайджане чемпионом мира и олимпийским чемпионом в весе до 90 кг!»
Эльджан впервые стал призером ЧМ: «Я буду первым в Азербайджане чемпионом мира и олимпийским чемпионом в весе до 90 кг!» видео, фото, обновлено
22:39 5720
Иран сбил израильский военный самолет
Иран сбил израильский военный самолет видео; обновлено 23:35
23:35 4473
Громкое заявление Эрдогана: «Турция не потерпит!»
Громкое заявление Эрдогана: «Турция не потерпит!» главное на этот час
21:02 6003
Израиль все же жаждет убить Хаменеи. Рахбар с семьей в бункере
Израиль все же жаждет убить Хаменеи. Рахбар с семьей в бункере haqqin.az из Иерусалима
19:04 4547
Уход Хаменеи не настал. Хотя и приближается
Уход Хаменеи не настал. Хотя и приближается о главном
18:32 4439
Закрывается представительство Красного Креста в Азербайджане
Закрывается представительство Красного Креста в Азербайджане
20:41 3408
Иран с удавкой длиной 33 км
Иран с удавкой длиной 33 км наша аналитика, все еще актуально
17:08 6171
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться