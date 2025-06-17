Госдеп: Последнее слово за Трампом

Президенту США Дональду Трампу предстоит решить, продолжит ли Вашингтон переговоры с Тегераном о ядерной программе Ирана. Об этом заявила руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс на регулярном брифинге.

«Решение относительно этого принимать президенту Трампу», - сказала она, отвечая на вопрос о том, есть ли еще, по мнению Вашингтона, возможность для дальнейшего дипломатического взаимодействия США с Ираном по вопросам, касающимся его ядерной программы.

При этом Госдепартамент отказался пояснить, пытается ли Вашингтон добиться смены власти в Иране.

«Прежде всего я даже отдаленно не стану комментировать это. Это бы потребовало от меня говорить от лица президента [США Дональда Трампа], чего я делать не буду», - сказала на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс, отвечая на вопрос о том, пытается ли Вашингтон добиться «смены режима» в Иране.

Дипломат заверила, что Трамп стремится к «дипломатическим решениям проблем, которые мучили поколения» людей.

Тэмми Брюс не исключила, что президент Дональд Трамп может не поехать на саммит НАТО в Гааге из-за занятости вопросами, связанными с вооруженным конфликтом между Израилем и Ираном.