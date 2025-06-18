USD 1.7000
EUR 1.9654
RUB 2.1656
Подписаться на уведомления
Израиль атаковал военные объекты Ирана
Новость дня
Израиль атаковал военные объекты Ирана

Skytrax вновь признал AZAL лучшей региональной авиакомпанией Центральной Азии и СНГ

10:05 47

Azerbaijan Airlines, являющаяся частью AZCON Holding, вновь получила высокую международную оценку. Национальный авиаперевозчик Азербайджана признан победителем в номинации «Лучшая региональная авиакомпания Центральной Азии и СНГ» по версии авторитетной британской организации Skytrax в рамках премии «World Airline Awards 2025». Об сообщает пресс-служба ЗАО Azerbaijan Airlines.

Церемония награждения состоялась 17 июня в Париже в рамках международного авиасалона Paris Air Show. В мероприятии приняли участие руководители ведущих авиакомпаний мира и высокопоставленные представители авиационной отрасли.

«Быть вновь удостоенными признания от международно уважаемой организации, такой как Skytrax, для нас — большая гордость и в то же время высокая ответственность. Эта награда еще раз подтверждает укрепляющуюся позицию AZAL как надежного авиаперевозчика в регионе и его международное признание. Мы неизменно остаемся верны своему обязательству предоставлять пассажирам безопасные, качественные и инновационные услуги», — сказал президент ЗАО Azerbaijan Airlines Самир Рзаев.

Премия Skytrax, учрежденная в 1999 году, присуждается на основании масштабных международных опросов среди пассажиров. В рамках программы «World Airline and Airport Star Rating» организация оценивает качество продуктов и услуг, предоставляемых авиакомпаниями и аэропортами.

Авиакомпания AZAL также имеет рейтинг «4 звезды» от Skytrax. Этот статус присваивается на основе независимого аудита качества как бортового, так и наземного сервиса.

США не приняли решение по Ирану: впереди решающие 24-48 часов
США не приняли решение по Ирану: впереди решающие 24-48 часов обновлено 07:50
07:50 27058
Иран взял под контроль небо над Израилем
Иран взял под контроль небо над Израилем видео; обновлено 04:07
04:07 25041
Истребители Израиля ударили по военным объектам в Тегеране
Истребители Израиля ударили по военным объектам в Тегеране обновлено 09:00
09:00 8054
Хаменеи выступил с сакральным воззванием. Что за символы?
Хаменеи выступил с сакральным воззванием. Что за символы?
03:57 8913
Тегеран пообещал сюрприз, который «запомнит весь мир»
Тегеран пообещал сюрприз, который «запомнит весь мир» обновлено 01:43
01:43 15560
Активизировались союзники Израиля в Иране: «Мы готовы начать наступление...»
Активизировались союзники Израиля в Иране: «Мы готовы начать наступление...» главное на этот час
17 июня 2025, 22:14 12983
Азербайджанские бойцы UFC пришли к Фариду Гаибову
Азербайджанские бойцы UFC пришли к Фариду Гаибову За четыре дня до исторического турнира в Баку; фото
00:42 3013
Хуситы в деле, а «Хезболла» — нет
Хуситы в деле, а «Хезболла» — нет обновлено 01:07
01:07 3921
AzTV извинился за новость «об убийстве Ахмадинежада»
AzTV извинился за новость «об убийстве Ахмадинежада»
00:27 7003
Пехлеви призвал иранцев к восстанию
Пехлеви призвал иранцев к восстанию
17 июня 2025, 23:59 4738
Громкое заявление Эрдогана: «Турция не потерпит!»
Громкое заявление Эрдогана: «Турция не потерпит!» главное на этот час
17 июня 2025, 21:02 11316

ЭТО ВАЖНО

США не приняли решение по Ирану: впереди решающие 24-48 часов
США не приняли решение по Ирану: впереди решающие 24-48 часов обновлено 07:50
07:50 27058
Иран взял под контроль небо над Израилем
Иран взял под контроль небо над Израилем видео; обновлено 04:07
04:07 25041
Истребители Израиля ударили по военным объектам в Тегеране
Истребители Израиля ударили по военным объектам в Тегеране обновлено 09:00
09:00 8054
Хаменеи выступил с сакральным воззванием. Что за символы?
Хаменеи выступил с сакральным воззванием. Что за символы?
03:57 8913
Тегеран пообещал сюрприз, который «запомнит весь мир»
Тегеран пообещал сюрприз, который «запомнит весь мир» обновлено 01:43
01:43 15560
Активизировались союзники Израиля в Иране: «Мы готовы начать наступление...»
Активизировались союзники Израиля в Иране: «Мы готовы начать наступление...» главное на этот час
17 июня 2025, 22:14 12983
Азербайджанские бойцы UFC пришли к Фариду Гаибову
Азербайджанские бойцы UFC пришли к Фариду Гаибову За четыре дня до исторического турнира в Баку; фото
00:42 3013
Хуситы в деле, а «Хезболла» — нет
Хуситы в деле, а «Хезболла» — нет обновлено 01:07
01:07 3921
AzTV извинился за новость «об убийстве Ахмадинежада»
AzTV извинился за новость «об убийстве Ахмадинежада»
00:27 7003
Пехлеви призвал иранцев к восстанию
Пехлеви призвал иранцев к восстанию
17 июня 2025, 23:59 4738
Громкое заявление Эрдогана: «Турция не потерпит!»
Громкое заявление Эрдогана: «Турция не потерпит!» главное на этот час
17 июня 2025, 21:02 11316
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться