Skytrax вновь признал AZAL лучшей региональной авиакомпанией Центральной Азии и СНГ

Azerbaijan Airlines, являющаяся частью AZCON Holding, вновь получила высокую международную оценку. Национальный авиаперевозчик Азербайджана признан победителем в номинации «Лучшая региональная авиакомпания Центральной Азии и СНГ» по версии авторитетной британской организации Skytrax в рамках премии «World Airline Awards 2025». Об сообщает пресс-служба ЗАО Azerbaijan Airlines.

Церемония награждения состоялась 17 июня в Париже в рамках международного авиасалона Paris Air Show. В мероприятии приняли участие руководители ведущих авиакомпаний мира и высокопоставленные представители авиационной отрасли.

«Быть вновь удостоенными признания от международно уважаемой организации, такой как Skytrax, для нас — большая гордость и в то же время высокая ответственность. Эта награда еще раз подтверждает укрепляющуюся позицию AZAL как надежного авиаперевозчика в регионе и его международное признание. Мы неизменно остаемся верны своему обязательству предоставлять пассажирам безопасные, качественные и инновационные услуги», — сказал президент ЗАО Azerbaijan Airlines Самир Рзаев.

Премия Skytrax, учрежденная в 1999 году, присуждается на основании масштабных международных опросов среди пассажиров. В рамках программы «World Airline and Airport Star Rating» организация оценивает качество продуктов и услуг, предоставляемых авиакомпаниями и аэропортами.

Авиакомпания AZAL также имеет рейтинг «4 звезды» от Skytrax. Этот статус присваивается на основе независимого аудита качества как бортового, так и наземного сервиса.