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Израиль атаковал военные объекты Ирана
Новость дня
Израиль атаковал военные объекты Ирана

США вышли из Сирии и оставили курдов наедине с ИГИЛ

23:24 320

Военнослужащие ВС США покинули еще две военные базы на северо-востоке Сирии, что вызвало обеспокоенность курдских сил в связи с активизацией в районе боевиков террористической группировки «Исламское государство», сообщает Reuters.

По его данным, базы Эль-Вазир и Телль-Бейдар в сирийской провинции Хасеке сейчас охраняются небольшими подразделениями курдских «Сил демократической Сирии» (СДС). Согласно сведениям источников Reuters, американский контингент «покинул объекты недавно».

Командующий СДС Мазлум Абди в комментарии агентству подчеркнул, что присутствия нескольких сотен оставшихся в районе американских военных «недостаточно для сдерживания угрозы со стороны ИГИЛ». По его словам, за последние недели активность боевиков группировки «существенно возросла».

3 июня представитель Пентагона заявил саудовскому телеканалу Al Arabiya о том, что США закрыли две военные базы в Сирии и передали еще одну под контроль СДС.

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