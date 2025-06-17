Нетаньяху рассказал о самом важном моменте в войне с Ираном

Наступил исторический поворотный момент, и все начинают это осознавать. Об этом в интервью 14-му каналу заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По его словам, после победы Израиля над Ираном возникнет новый Ближний Восток. «После победы мы значительно расширим «Соглашения Авраама» — перед нами откроется совершенно иная реальность», — добавил он.

«Самым важным решением, которое я принял в этой войне, была ликвидация экс-лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Это убийство открыло путь в Иран», — сказал Нетаньяху.

«План был выстроен за последние три месяца. Мое указание было — сосредоточиться на ученых, потому что без них мы устраняем серьезную угрозу. Но я также сказал, что необходимо нанести удар и по ракетам», — подчеркнул он.

Нетаньяху отметил, что в тот момент, когда Израиль наносит сокрушительный удар по Ирану — это сказывается и на ХАМАС.

«Обама убедил всех заключить позорное соглашение, которое открыло Ирану путь к ядерной бомбе. Американцы, конечно, помогают нам в обороне, но я не собираюсь вдаваться в политические расчеты Трампа», — сказал премьер Израиля.