Решится ли Трамп на войну с Ираном?

Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7 в Кананаскисе. Как предположили другие участники, в связи с разгорающейся войной Израиля с Ираном. Тем более что президент США сразу же по возвращении в Вашингтон собрал совещание в Ситуационной комнате, что может быть предвестником серьезных решений. Впрочем, могла быть и еще одна (наряду с первой) причина: Трамп не захотел встречаться с президентом Украины Зеленским, который зачем-то полетел с визитом в Австрию (которая ничего в войне в Украине не решает), вместо того чтобы караулить Трампа на полях саммита «большой семерки».

Зеленский собирался вновь ставить вопрос о новых санкциях против России и просить о новых поставках американских вооружений. Но на это Трамп уже ответил заранее, заявив, что пока выступает против усиления санкций, да еще и выразил сожаление, что Россию исключили из «восьмерки» в 2014 году – якобы в результате интриг канадского премьера Трюдо и президента Обамы. Да и вообще, на фоне интенсивных обменов ракетно-бомбовыми ударами между Израилем и Ираном, война в Украине, кажется, немного отступила на второй план для мировых СМИ. Во всяком случае, новый мощный российский удар по Киеву, Одессе и другим городам в ночь на 17 июня уступил кадрам из Тель-Авива и Тегерана. Мировые массмедиа не могут в равной мере сосредотачиваться сразу на двух главных новостях. Обыватель тоже не может. В ряде своих заявлений на полях саммита G-7 Трамп дал понять, что готовится предъявить Тегерану нечто вроде ультиматума. Главные пункты: у Тегерана не должно быть ядерной бомбы, и он не должен иметь права на обогащение урана. Президент США якобы уже поручил своему спецпосланнику Стивену Уиткоффу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу встретиться на этой неделе с представителями Ирана. Сам же он призвал всех жителей немедленно покинуть Тегеран. Подвесив тем самым в воздухе «толстый намек» на возможность уже военного вмешательства США. В Персидский залив перебрасывается авианосец «Нимиц», с Восточного побережья США в регион переброшена группа из 30 самолетов-заправщиков ВВС США. Увеличивается и в целом военное присутствие США в регионе. Пока главным условием своего втягивания в войну Вашингтон называет иранский удар по американским базам или иным целям в регионе, чего Тегеран благоразумно избегает. Однако история показывает, что в случае принятия политического решения о войне или нападении повод может найтись довольно быстро. Причем любой.

Иран, со своей стороны, вроде бы уже подает сигналы о готовности к переговорам и по ядерной программе, и по прекращению боевых действий, и якобы передал такие «месседжи» США через арабских посредников. Но только в случае, если США не будут участвовать в атаках, а Израиль прекратит обстрелы. Хотя всем более-менее ясно, что Израиль не пойдет на перемирие в одностороннем порядке, считая, что «давит» достаточно сильно и врагу не надо давать передышку. Но также и в случае ударов со стороны США Тегеран на переговоры может пойти как раз еще быстрее. Передышку сейчас Тегерану вряд ли дадут. Тем более что появились первые подозрения, что, возможно, наступательный ракетный потенциал Ирана заканчивается: численность порций отправляемых на Израиль ракет стала меньше. То ли Тегеран их экономит для решающего мощного удара, то ли они у него кончаются. Пока также нет признаков того, что Тегеран готов перейти еще одну «красную черту» и перекрыть торговое судоходство в Ормузском проливе, через который проходит 20% всей экспортируемой в мире нефти и 30% СПГ. Весь вопрос в том, удастся ли Израилю и США склонить Тегеран к уступкам (по ядерной программе) только посредством ударов с воздуха. Наземная операция в повестке точно не стоит. При том что сама ядерная программа, хотя и понесла существенный урон, полностью далеко не уничтожена. В таких условиях американцам критически важно понять, в какой момент силы Израиля начнут иссякать, при том, что способность Ирана выдерживать ущерб может оказаться существенно крепче, чем у израильтян. Тогда, если не удастся свернуть к этому моменту военные действия, американцам, возможно, придется вмешиваться самим, дабы не допустить показательного поражения (или, как минимум, неудачи в выполнении поставленных целей) самого главного регионального союзника. Что обрушит всю конструкцию безопасности в регионе, как ее выстраивали США после Второй мировой войны. Особенно если Иран начнет пополнять свои запасы ракет и прочего подобного оружия за счет, скажем, Пакистана (Исламабад уже выразил Тегерану свою поддержку).